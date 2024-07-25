https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/turk-devletleri-teskilati-bassavcilar-3-surasi-biskekte-yapildi-1086215998.html
Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası Bişkek'te yapıldı
Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası Bişkek'te yapıldı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan Başsavcılığının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Başsavcılar 3. Şurası düzenlendi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T19:19+0300
2024-07-25T19:19+0300
2024-07-25T19:19+0300
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türk devletleri teşkilatı
başsavcı
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azerbaycan
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muhsin şentürk
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Kırgızistan Başsavcılığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan başsavcılar ile Uluslararası Savcılar Birliği temsilcisi katıldı.Başsavcılar, "Modern küresel zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermek için TDT ülkeleri başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" konulu sunumlar yaptı.Şurada, uluslararası suçlar, terörizm ve siber suçlar da dahil olmak üzere küresel tehditlere karşı ortak eylemlere yönelik etkileşim ve stratejilere ilişkin temel konulara değinildi.Toplantı, işbirliğini güçlendirmeye ve modern zorluklara yanıt verme hazırlığını artırmaya yönelik belirli adımları ve ortak çabaları yansıtan bildirgenin imzalanmasıyla sona erdi.Bişkek'teki Şura kapsamında bir gün önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Türkiye'nin Rus kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişileri aktif bir şekilde iade etmeye başladığını söylemişti.Rusya ile Türkiye’deki kolluk kuvvetleri arasında etkili ilişkilerin kurulduğunu vurgulayan Rusya Başsavcısı Krasnov, “Büyük ölçüde ülkelerimiz arasındaki üst düzey kişisel temaslar sayesinde, Rus kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine aranan şahıslar aktif bir şekilde iade edilmeye başlandı. Suçluların cezalandırılmasının kaçınılmazlığı ilkesine bağlılığımızın altını çizen bu uygulama odaklı ve siyasallaşmamış yaklaşımı takdir ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusya-bassavcisi-krasnov-turkiye-aranan-suclulari-aktif-bir-sekilde-bize-iade-ediyor-1086173453.html
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hukuk, türk devletleri teşkilatı, başsavcı, kazakistan, türkiye, kırgızistan, azerbaycan, rusya, muhsin şentürk
hukuk, türk devletleri teşkilatı, başsavcı, kazakistan, türkiye, kırgızistan, azerbaycan, rusya, muhsin şentürk
Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 3. Şurası Bişkek'te yapıldı
Kırgızistan Başsavcılığının ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Başsavcılar 3. Şurası düzenlendi.
Kırgızistan Başsavcılığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan başsavcılar ile Uluslararası Savcılar Birliği temsilcisi katıldı.
Başsavcılar, "Modern küresel zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermek için TDT ülkeleri başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" konulu sunumlar yaptı.
Şurada, uluslararası suçlar, terörizm ve siber suçlar da dahil olmak üzere küresel tehditlere karşı ortak eylemlere yönelik etkileşim ve stratejilere ilişkin temel konulara değinildi.
Toplantı, işbirliğini güçlendirmeye ve modern zorluklara yanıt verme hazırlığını artırmaya yönelik belirli adımları ve ortak çabaları yansıtan bildirgenin imzalanmasıyla sona erdi.
Bişkek'teki Şura kapsamında bir gün önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Türkiye'nin Rus kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişileri aktif bir şekilde iade etmeye başladığını söylemişti.
Rusya ile Türkiye’deki kolluk kuvvetleri arasında etkili ilişkilerin kurulduğunu vurgulayan Rusya Başsavcısı Krasnov, “Büyük ölçüde ülkelerimiz arasındaki üst düzey kişisel temaslar sayesinde, Rus kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine aranan şahıslar aktif bir şekilde iade edilmeye başlandı. Suçluların cezalandırılmasının kaçınılmazlığı ilkesine bağlılığımızın altını çizen bu uygulama odaklı ve siyasallaşmamış yaklaşımı takdir ediyoruz” dedi.