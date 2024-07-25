https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/trabzonspor-uefa-avrupa-ligi-ikinci-eleme-turunda-ruzomberoku-deplasmanda-2-0-yendi-1086219778.html
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendi
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yendi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T21:26+0300
2024-07-25T21:26+0300
2024-07-25T21:33+0300
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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendi
21:26 25.07.2024 (güncellendi: 21:33 25.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yendi.