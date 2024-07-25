https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/olimpiyat-sporculari-yiyeceklerin-yetersizliginden-sikayet-etti-kahvaltiyi-karneyle-aliyoruz-1086219246.html
Olimpiyat sporcuları yiyeceklerin yetersizliğinden şikayet etti: 'Kahvaltıyı karneyle alıyoruz'
Olimpiyat sporcuları yiyeceklerin yetersizliğinden şikayet etti: 'Kahvaltıyı karneyle alıyoruz'
Sputnik Türkiye
Fransa'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporcular, başkent Paris'te bulunan Olimpiyat Köyü'ndeki... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T21:05+0300
2024-07-25T21:05+0300
2024-07-25T21:29+0300
spor
2024 paris olimpiyatları
2024 paris olimpiyat oyunları
2025 paris olimpiyatları
fransa
paris
kahvaltı
karne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/13/1044771461_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_37cb87d11085b7f63e4cfa485305b279.jpg
Olimpiyat sporcuları, başta yumurta ve et olmak üzere Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin miktarını yetersiz buldu.Sporcuların, kahvaltı için verilen yiyecekleri karneyle aldıkları ve yetersiz buldukları yönündeki şikayeti üzerine, Olimpiyat Köyü'ne yiyecek tedarik eden firmalar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Anadolu Ajansı'nın Fransız gazetesi L'Equipe'ye dayandırdığı haberine göre, olimpiyatlar boyunca sporcuların beslenmesi için 600 ton taze ürün tedarik etmekten sorumlu Carrefour grubunun sözcüsü, başlangıçta planlanan yiyecek miktarının artırılmasının talep edildiğini ve bunu karşılayabileceklerini aktardı.Diğer tedarikçi firma Sodexo Live ise sporculardan gelen dönüşleri dikkate aldıklarını belirterek, bazı yiyeceklere yönelik talebin fazla olduğunu ve yiyecek miktarlarının sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılacağını kaydetti.Olimpiyat Köyü'nde kalan sporculara 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servis edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/israilli-sporcularin-olimpiyatlara-katilmasini-savunan-emmanuel-macron-ulkemize-hos-geldiniz-1086150677.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/13/1044771461_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_7ea9dd017eaacdca86054a0b64887fbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, 2025 paris olimpiyatları, fransa, paris, kahvaltı, karne
2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, 2025 paris olimpiyatları, fransa, paris, kahvaltı, karne
Olimpiyat sporcuları yiyeceklerin yetersizliğinden şikayet etti: 'Kahvaltıyı karneyle alıyoruz'
21:05 25.07.2024 (güncellendi: 21:29 25.07.2024)
Fransa'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporcular, başkent Paris'te bulunan Olimpiyat Köyü'ndeki yiyeceklerin yetersiz olduğundan şikayet etti.
Olimpiyat sporcuları, başta yumurta ve et olmak üzere Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin miktarını yetersiz buldu.
Sporcuların, kahvaltı için verilen yiyecekleri karneyle aldıkları ve yetersiz buldukları yönündeki şikayeti üzerine, Olimpiyat Köyü'ne yiyecek tedarik eden firmalar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Anadolu Ajansı'nın Fransız gazetesi L'Equipe'ye dayandırdığı haberine göre, olimpiyatlar boyunca sporcuların beslenmesi için 600 ton taze ürün tedarik etmekten sorumlu Carrefour grubunun sözcüsü, başlangıçta planlanan yiyecek miktarının artırılmasının talep edildiğini ve bunu karşılayabileceklerini aktardı.
Diğer tedarikçi firma Sodexo Live ise sporculardan gelen dönüşleri dikkate aldıklarını belirterek, bazı yiyeceklere yönelik talebin fazla olduğunu ve yiyecek miktarlarının sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılacağını kaydetti.
Olimpiyat Köyü'nde kalan sporculara 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servis edilecek.