https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/olimpiyat-sporculari-yiyeceklerin-yetersizliginden-sikayet-etti-kahvaltiyi-karneyle-aliyoruz-1086219246.html

Olimpiyat sporcuları yiyeceklerin yetersizliğinden şikayet etti: 'Kahvaltıyı karneyle alıyoruz'

Olimpiyat sporcuları yiyeceklerin yetersizliğinden şikayet etti: 'Kahvaltıyı karneyle alıyoruz'

Sputnik Türkiye

Fransa'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak sporcular, başkent Paris'te bulunan Olimpiyat Köyü'ndeki... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

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Olimpiyat sporcuları, başta yumurta ve et olmak üzere Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin miktarını yetersiz buldu.Sporcuların, kahvaltı için verilen yiyecekleri karneyle aldıkları ve yetersiz buldukları yönündeki şikayeti üzerine, Olimpiyat Köyü'ne yiyecek tedarik eden firmalar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Anadolu Ajansı'nın Fransız gazetesi L'Equipe'ye dayandırdığı haberine göre, olimpiyatlar boyunca sporcuların beslenmesi için 600 ton taze ürün tedarik etmekten sorumlu Carrefour grubunun sözcüsü, başlangıçta planlanan yiyecek miktarının artırılmasının talep edildiğini ve bunu karşılayabileceklerini aktardı.Diğer tedarikçi firma Sodexo Live ise sporculardan gelen dönüşleri dikkate aldıklarını belirterek, bazı yiyeceklere yönelik talebin fazla olduğunu ve yiyecek miktarlarının sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılacağını kaydetti.Olimpiyat Köyü'nde kalan sporculara 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servis edilecek.

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2024 paris olimpiyatları, 2024 paris olimpiyat oyunları, 2025 paris olimpiyatları, fransa, paris, kahvaltı, karne