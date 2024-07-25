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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/tayvan-ve-filipinleri-gaemi-tayfunu-vurdu-1086198077.html
Tayvan ve Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu
Tayvan ve Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu
Sputnik Türkiye
Tayvan'ı Gaemi Tayfunu'nun vurması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kaybolduğu kaydedilirken, Filipinler’de de etkili olan tayfunun yol... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T12:17+0300
2024-07-25T12:17+0300
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Gaemi'nin etkili olduğu iki Asya-Pasifik ülkesinde, şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınları ile toprak kaymaları meydana geldi, ev ve dükkanlarda hasar oluştu.Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı.Tayvan'da ofis ve okullar bugün de kapatılırken, insanlara evlerinde kalmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.Filipinler'de sele neden olduFilipinler'in başkenti Manila'da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı.Bu yıl Filipinler'i vuran 3. tayfun olan Gaemi sonrası artan su seviyesinin yer yer 150 santimetreyi aştığı Manila'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. Başkentte sel sularına kapılan 3 kişi ise aranıyor.13 milyon vatandaşa ev sahipliği yapan başkentte, insanların evlerin çatılarına tırmanarak yardım beklediği aktarıldı.Tayvan'da, yük gemisi 9 kişilik mürettebatıyla battıYerel medyada yer alan haberlere göre Tanzanya'ya ait yük gemisi, Tayvan'ın güneyindeki liman şehri Kaohsiung açıklarında tayfuna yakalanmasının ardından alabora oldu.Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi, batan ‘Fu Shun’ adlı yük gemisindeki 9 kişilik Myanmarlı mürettebatın gemiden atladığını açıkladı. Bu kişilerin kurtarılıp kurtarılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.Üç yabancı geminin daha karaya oturduğunu açıklayan Sahil Güvenlik yetkilileri, bu gemilerin güvende olduğunu duyurdu.Gaemi Tayfunu, Çin'de de etkili olduXinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusunda yer alan Fujian bölgesinde ise 156 bin 800 kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi.Fujian eyaletinde, kıyı boyunca 73 yolcu feribotu seferi askıya alınırken, 97 uçak seferi iptal edildi.Balıkçı sallarında çalışan 29 binden fazla kişi tahliye edilirken, 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/filipinlerde-15-milyon-litre-petrol-tasiyan-tanker-gemisi-alabora-oldu-1086195995.html
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tayfun, doğal afet, sel, can kaybı, tayvan, filipinler, çin, asya-pasifik
tayfun, doğal afet, sel, can kaybı, tayvan, filipinler, çin, asya-pasifik

Tayvan ve Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu

12:17 25.07.2024
© EPA / ROLEX DELA PENAGaemi Tayfunu
Gaemi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© EPA / ROLEX DELA PENA
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Tayvan'ı Gaemi Tayfunu'nun vurması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de kaybolduğu kaydedilirken, Filipinler’de de etkili olan tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi.
Gaemi'nin etkili olduğu iki Asya-Pasifik ülkesinde, şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınları ile toprak kaymaları meydana geldi, ev ve dükkanlarda hasar oluştu.
Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı.
Tayvan'da ofis ve okullar bugün de kapatılırken, insanlara evlerinde kalmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Filipinler'de sele neden oldu

Filipinler'in başkenti Manila'da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı.
Bu yıl Filipinler'i vuran 3. tayfun olan Gaemi sonrası artan su seviyesinin yer yer 150 santimetreyi aştığı Manila'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. Başkentte sel sularına kapılan 3 kişi ise aranıyor.
13 milyon vatandaşa ev sahipliği yapan başkentte, insanların evlerin çatılarına tırmanarak yardım beklediği aktarıldı.

Tayvan'da, yük gemisi 9 kişilik mürettebatıyla battı

Yerel medyada yer alan haberlere göre Tanzanya'ya ait yük gemisi, Tayvan'ın güneyindeki liman şehri Kaohsiung açıklarında tayfuna yakalanmasının ardından alabora oldu.
Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi, batan ‘Fu Shun’ adlı yük gemisindeki 9 kişilik Myanmarlı mürettebatın gemiden atladığını açıkladı. Bu kişilerin kurtarılıp kurtarılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Üç yabancı geminin daha karaya oturduğunu açıklayan Sahil Güvenlik yetkilileri, bu gemilerin güvende olduğunu duyurdu.

Gaemi Tayfunu, Çin'de de etkili oldu

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusunda yer alan Fujian bölgesinde ise 156 bin 800 kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi.
Fujian eyaletinde, kıyı boyunca 73 yolcu feribotu seferi askıya alınırken, 97 uçak seferi iptal edildi.
Balıkçı sallarında çalışan 29 binden fazla kişi tahliye edilirken, 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı.
Petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
DÜNYA
Filipinler'de 1.5 milyon litre petrol taşıyan tanker gemisi alabora oldu
11:33
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