https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/sicaktan-bunalan-kadinlar-icim-disim-su-ter-diyerek-kafede-agladi-ortami-bozuyorsun-eve-git-1086197695.html
Sıcaktan bunalan kadınlar 'içim dışım su, ter' diyerek kafede ağladı: 'Ortamı bozuyorsun, eve git'
Sıcaktan bunalan kadınlar 'içim dışım su, ter' diyerek kafede ağladı: 'Ortamı bozuyorsun, eve git'
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadın vantilatör yüzünden kavga etti. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı 'ortamı bozma kalk... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T12:32+0300
2024-07-25T12:32+0300
2024-07-25T12:32+0300
yaşam
aşırı sıcaklar
bursa
kadın
yaşlı kadınlar
vantilatör
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Bursa'da 3 kadın, serinlemek için gittikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlamaya başladı.Kadınlardan biri 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' derken diğeri ise 'İçim dışım su, ter' ifadelerini kullandı.Bir süre yüksek sesle tartışan kadınlardan biri ağlama krizine girdi.Kafedeki yetkililer tarafından da uyarılan kadınların tam olarak neden tartıştıkları ise bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/asiri-sicakta-istanbul-havalimani-pistlerinde-hava-dalgalanmalari-olustu-1086111438.html
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sıcaktan ağlayan yaşlı kadın,bursa yaşlı kadınlar,yaşlı kadın ağlama
sıcaktan ağlayan yaşlı kadın,bursa yaşlı kadınlar,yaşlı kadın ağlama
Sıcaktan bunalan kadınlar 'içim dışım su, ter' diyerek kafede ağladı: 'Ortamı bozuyorsun, eve git'
Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadın vantilatör yüzünden kavga etti. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı 'ortamı bozma kalk git eve' dedi.
Bursa'da 3 kadın, serinlemek için gittikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.
Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlamaya başladı.
Kadınlardan biri 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' derken diğeri ise 'İçim dışım su, ter' ifadelerini kullandı.
Bir süre yüksek sesle tartışan kadınlardan biri ağlama krizine girdi.
Kafedeki yetkililer tarafından da uyarılan kadınların tam olarak neden tartıştıkları ise bilinmiyor.