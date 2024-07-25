https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/sicaktan-bunalan-kadinlar-icim-disim-su-ter-diyerek-kafede-agladi-ortami-bozuyorsun-eve-git-1086197695.html

Sıcaktan bunalan kadınlar 'içim dışım su, ter' diyerek kafede ağladı: 'Ortamı bozuyorsun, eve git'

Sıcaktan bunalan kadınlar 'içim dışım su, ter' diyerek kafede ağladı: 'Ortamı bozuyorsun, eve git'

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadın vantilatör yüzünden kavga etti. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı 'ortamı bozma kalk... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T12:32+0300

2024-07-25T12:32+0300

2024-07-25T12:32+0300

yaşam

aşırı sıcaklar

bursa

kadın

yaşlı kadınlar

vantilatör

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Bursa'da 3 kadın, serinlemek için gittikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlamaya başladı.Kadınlardan biri 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' derken diğeri ise 'İçim dışım su, ter' ifadelerini kullandı.Bir süre yüksek sesle tartışan kadınlardan biri ağlama krizine girdi.Kafedeki yetkililer tarafından da uyarılan kadınların tam olarak neden tartıştıkları ise bilinmiyor.

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bursa

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