https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/asiri-sicakta-istanbul-havalimani-pistlerinde-hava-dalgalanmalari-olustu-1086111438.html
Aşırı sıcaklardan İstanbul Havalimanı pistlerinde hava dalgalanmaları oluştu
Aşırı sıcaklardan İstanbul Havalimanı pistlerinde hava dalgalanmaları oluştu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı pistleri görüntülendi. Sıcak havanın pistlerde oluşturduğu dalgalanma kameralara yansıdı. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T15:47+0300
2024-07-22T15:47+0300
2024-07-22T15:52+0300
türkiye
istanbul havalimanı
sıcak hava
sıcak
istanbul
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İstanbul’da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor.Kent genelinde termometreler 39 dereceyi gösterdi.Sıcaklık artmaya başlayınca İstanbul Havalimanı pistlerinde sıcak havanın etkisiyle dalgalanmalar oluştu.Dalgalanma kamera ile görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ehliyet-almayi-dusunenleri-ilgilendiriyor-direksiyon-sinavinda-kurallar-degisiyor-1086108488.html
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istanbul havalimanı, sıcak hava, sıcak, istanbul
istanbul havalimanı, sıcak hava, sıcak, istanbul
Aşırı sıcaklardan İstanbul Havalimanı pistlerinde hava dalgalanmaları oluştu
15:47 22.07.2024 (güncellendi: 15:52 22.07.2024)
İstanbul'da aşırı sıcaklar etkisini artırırken İstanbul Havalimanı pistleri görüntülendi. Sıcak havanın pistlerde oluşturduğu dalgalanma kameralara yansıdı.
İstanbul’da aşırı sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor.
Kent genelinde termometreler 39 dereceyi gösterdi.
Sıcaklık artmaya başlayınca İstanbul Havalimanı pistlerinde sıcak havanın etkisiyle dalgalanmalar oluştu.
Dalgalanma kamera ile görüntülendi.