https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/saglik-bakani-memisoglundan-bir-gece-ansizin-gelebiliriz-diyen-yunan-bakana-yanit-1086221346.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan bakana yanıt
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan bakana yanıt
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yanıt vererek, kendisini İstanbul Başakşehir Çam ve... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:21+0300
2024-07-25T22:21+0300
2024-07-25T22:25+0300
politika
türkiye
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
yunanistan
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
adonis georgiadis
f-35
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yunan-saglik-bakani-f-35lerle-radara-gorunmeden-bir-gece-ansizin-ankaraya-gelebiliriz-1086110300.html
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türkiye, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, yunanistan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, adonis georgiadis, f-35
türkiye, sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, yunanistan, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, adonis georgiadis, f-35
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan bakana yanıt
22:21 25.07.2024 (güncellendi: 22:25 25.07.2024)
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yanıt vererek, kendisini İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Bakan Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:
Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.