Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyen Yunan bakana yanıt

Yunanistanlı mevkidaşım Adonis Georgiadis, ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.