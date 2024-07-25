https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rusyada-mi-28-savas-helikopteri-dustu-1086190183.html
Rusya’da Mi-28 savaş helikopteri düştü
Rusya’da Mi-28 savaş helikopteri düştü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga bölgesinde bir Mi-28 savaş helikopterinin planlı uçuş sırasında düşmesi sonucu mürettebatın yaşamını kaybettiğini duyurdu. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T07:56+0300
2024-07-25T07:56+0300
2024-07-25T07:53+0300
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mi-28
savaş helikopteri
helikopter kazası
mürettebat
rusya hava-uzay kuvvetleri
kaluga bölgesi
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Bakanlığın açıklamasında, “Kaluga bölgesinde, planlı uçuş sırasında Mi-28 helikopteri kaza geçirdi. Helikopter ıssız yere düştü. Yerde hasar yok. Mürettebat öldü” ifadesine yer verildi.Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun inceleme başlattığı bildirildi.Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, olayın Jizdrinsk ilçesinde meydana geldiğini belirterek acil ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü yazdı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, mi-28, savaş helikopteri, helikopter kazası, mürettebat, rusya hava-uzay kuvvetleri, kaluga bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, mi-28, savaş helikopteri, helikopter kazası, mürettebat, rusya hava-uzay kuvvetleri, kaluga bölgesi
Rusya’da Mi-28 savaş helikopteri düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kaluga bölgesinde bir Mi-28 savaş helikopterinin planlı uçuş sırasında düşmesi sonucu mürettebatın yaşamını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Kaluga bölgesinde, planlı uçuş sırasında Mi-28 helikopteri kaza geçirdi. Helikopter ıssız yere düştü. Yerde hasar yok. Mürettebat öldü” ifadesine yer verildi.
Helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilirken olay yerinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun inceleme başlattığı bildirildi.
Kaluga Valisi Vladislav Şapşa, Telegram paylaşımında, olayın Jizdrinsk ilçesinde meydana geldiğini belirterek acil ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalar yürüttüğünü yazdı.