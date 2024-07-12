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Superjet-100 yolcu uçağı test uçuşu sırasında düştü
Superjet-100 yolcu uçağı test uçuşu sırasında düştü
Sputnik Türkiye
Moskova Bölgesi semalarında seyreden bir yolcu uçağının 3 kişilik mürettebatla test uçuşu yaptığı sırada düştüğü açıklandı. 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T16:06+0300
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dünya
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sukhoi superjet 100
yolcu uçağı
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Rus yapımı Superjet-100 yolcu uçağı, test uçuşu gerçekleştirdiği sırada Moskova Bölgesi'nin Kolomenskoye mevkiinde düştü.Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemeler sonucunda uçakta bulunan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği tespit edildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisini paylaşarak tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Superjet-100 uçağında yolcu bulunmadığını teyit etti.Uçağın planlı onarım çalışmalarının ardından test uçuşu için havalandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/abd-yine-basarisiz-oldu-israil-engelini-asmak-icin-gazzeye-kurulan-liman-tamamen-kaldirilacak-1085800605.html
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rusya, sukhoi superjet 100, yolcu uçağı, uçak kazası, uçak
rusya, sukhoi superjet 100, yolcu uçağı, uçak kazası, uçak

Superjet-100 yolcu uçağı test uçuşu sırasında düştü

16:06 12.07.2024 (güncellendi: 16:14 12.07.2024)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Moskova Bölgesi semalarında seyreden bir yolcu uçağının 3 kişilik mürettebatla test uçuşu yaptığı sırada düştüğü açıklandı.
Rus yapımı Superjet-100 yolcu uçağı, test uçuşu gerçekleştirdiği sırada Moskova Bölgesi'nin Kolomenskoye mevkiinde düştü.

Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemeler sonucunda uçakta bulunan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisini paylaşarak tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Superjet-100 uçağında yolcu bulunmadığını teyit etti.

Uçağın planlı onarım çalışmalarının ardından test uçuşu için havalandığı bildirildi.
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