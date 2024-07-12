Superjet-100 yolcu uçağı test uçuşu sırasında düştü
16:06 12.07.2024 (güncellendi: 16:14 12.07.2024)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Abone ol
Moskova Bölgesi semalarında seyreden bir yolcu uçağının 3 kişilik mürettebatla test uçuşu yaptığı sırada düştüğü açıklandı.
Rus yapımı Superjet-100 yolcu uçağı, test uçuşu gerçekleştirdiği sırada Moskova Bölgesi'nin Kolomenskoye mevkiinde düştü.
Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemeler sonucunda uçakta bulunan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisini paylaşarak tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Superjet-100 uçağında yolcu bulunmadığını teyit etti.
Uçağın planlı onarım çalışmalarının ardından test uçuşu için havalandığı bildirildi.
Acil durum birimlerinden Sputnik'e yapılan açıklamaya göre, ilk belirlemeler sonucunda uçakta bulunan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisini paylaşarak tüm mürettebat üyelerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Superjet-100 uçağında yolcu bulunmadığını teyit etti.
Uçağın planlı onarım çalışmalarının ardından test uçuşu için havalandığı bildirildi.