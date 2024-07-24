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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-yaklasik-2-bin-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086167140.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 5 Ukraynalı askerin etkisiz hale... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T14:32+0300
2024-07-24T14:28+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürtürken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sonucu, Ukrayna ordusunun kaybı 550 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Düşman 700 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 395 asker ve bir savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri 120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 100 asker kaydetti.Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezi, bir İHA deposu ve iki S-300 hava savunma sistemi imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet Toçka-U taktik füzesini, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 61 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-muzakerelere-haziriz-1086159207.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars, s-300, toçka-u
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars, s-300, toçka-u

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:32 24.07.2024
Donbass operasyon giatsint
Donbass operasyon giatsint - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 bin 5 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürtürken 140 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimlerinin aktif eylemleri sonucu, Ukrayna ordusunun kaybı 550 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Düşman 700 asker ve üç zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, taktik konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı 395 asker ve bir savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri 120 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu 100 asker kaydetti.
Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezi, bir İHA deposu ve iki S-300 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 2 adet Toçka-U taktik füzesini, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 61 İHA engelledi.
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla müzakerelere hazırız
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