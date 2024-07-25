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Rusya Başkonsolosluğu'ndan Bodrum'da yakalanan Rus teröristin iadesine ilişkin açıklama
Rusya Başkonsolosluğu'ndan Bodrum'da yakalanan Rus teröristin iadesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T15:01+0300
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Moskova'da dün üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten hemen sonra Türkiye'ye kaçan ve Türk güvenlik güçleri tarafından çok kısa sürede yakalanan Rus teröristin iadesi hakkında Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi.Başkonsolosluktan Sputnik'e yapılan açıklamada, zanlı Yevgeniy Serebryakov'un iadesinin Rus ve Türk kolluk kuvvetlerinin yetkisi dahilinde olduğu belirtildi.Açıklamada, "Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk hükümet temsilcileriyle sürekli irtibat halinde ve bu durumu kontrolü altında tutuyor. Bununla birlikte, Rusya vatandaşının iadesi konusu, iki ülkenin kolluk makamlarının yetkisinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.Başkonsolosluk, şu anda Serebryakov'un Türk makamları tarafından sorguya çekildiğinin de altını çizdi.Ne olmuştu?Dün sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki kurbanın ayakları koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.
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rusya, türkiye, rusya başkonsolosluğu, terörist, saldırı, bodrum, kremlin, moskova, fsb, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bortnikov, aleksandr bastrıkin, patlama
rusya, türkiye, rusya başkonsolosluğu, terörist, saldırı, bodrum, kremlin, moskova, fsb, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bortnikov, aleksandr bastrıkin, patlama

Rusya Başkonsolosluğu'ndan Bodrum'da yakalanan Rus teröristin iadesine ilişkin açıklama

15:01 25.07.2024
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Soruşturma Komitesi
Rusya Soruşturma Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum'da yakalandığını duyurmuştu. Rusya Başkonsolosluğu, zanlının iadesi hakkında bir açıklama yaptı.
Moskova'da dün üst düzey askeri yetkiliye bombalı saldırı düzenledikten hemen sonra Türkiye'ye kaçan ve Türk güvenlik güçleri tarafından çok kısa sürede yakalanan Rus teröristin iadesi hakkında Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan açıklama geldi.

Başkonsolosluktan Sputnik'e yapılan açıklamada, zanlı Yevgeniy Serebryakov'un iadesinin Rus ve Türk kolluk kuvvetlerinin yetkisi dahilinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Türk hükümet temsilcileriyle sürekli irtibat halinde ve bu durumu kontrolü altında tutuyor. Bununla birlikte, Rusya vatandaşının iadesi konusu, iki ülkenin kolluk makamlarının yetkisinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Başkonsolosluk, şu anda Serebryakov'un Türk makamları tarafından sorguya çekildiğinin de altını çizdi.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir bölgede bir araca bombalı saldırı düzenlenmişti.
Patlamanın, evli çiftin park halindeki Toyota Land Cruiser araçlarına binmesi ile meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere şoför koltuğunun altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu sürücü koltuğundaki kurbanın ayakları koptuğu, sürücü koltuğunun yanındaki eşinin ise şarapnel parçası isabet etmesi sebebiyle yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları ilk yardımda bulunduğu belirtilirken daha sonra yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Yan yana duran beş aracın da hasar gördüğü saldırı hakkında konuşan Rusya İçişleri Bakanlığı, patlamaya aracın altında bulunan patlayıcı cihazın infilak etmesinin neden olduğunu ve bombanın sürücü koltuğunun altına yerleştirdiğini açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından cinayete teşebbüs ve yasadışı ateşli silah ve mühimmat edinme maddeleri uyarınca bir ceza davası açılırken, dava özellikle önemli vakaların soruşturulduğu Devlet Soruşturma Komitesi'ne aktarılmıştı.
Şüphelinin kimliği tespit edilirken, suç mahalline taksi ile geldiği ifade edilmişti.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastırkin, soruşturma hakkında bir rapor sunulması talimatını verirken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, “Şu an Türkiye'de. Türk tarafıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuşmuştu.
Bombalı saldırının şüphelisi Türkiye'de gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiği yerde patlayıcı arama çalışmaları tamamlanmıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kremlin'in olayda Ukrayna izi görüp görmediği sorusuna verdiği yanıtta, Kremlin'in Moskova'daki bombalı araç saldırısının nedenleri hakkında konuşmak için erken olduğunu, soruşturma ekibinin çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerektiğini düşündüğünü söylemişti.
Peskov açıklamasında, “Soruşturma devam ediyor, soruşturma ekibine çalışması için zaman verelim” cümlelerini kaydetmişti.
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