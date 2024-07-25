https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rus-ordusu-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-ve-1-abrams-tankini-imha-etti-1086201517.html
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ve 1 Abrams tankını imha etti
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ve 1 Abrams tankını imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T14:01+0300
2024-07-25T14:01+0300
2024-07-25T13:56+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 2 bin 25 asker daha yitirdi.Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın 13 karşı saldırı girişimi akamete uğratıldı ve ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank imha edildi.Rus hava kuvvetleri, İHA, füze ve topçu birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, 5 adet ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ve insansız deniz araçlarının bulunduğu liman imha edildi. Ayrıca zırhlı teçhizatın tamir edildiği atölyeler havaya uçurulurken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 52 İHA ile ABD yapımı 3 HIMARS füzesi engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ukraynanin-bir-ussu-daha-iskender-kurbani-40-yabanci-parali-asker-olduruldu-1086195317.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, abrams, bradley, insansız hava aracı (iha), iha, himars
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, abrams, bradley, insansız hava aracı (iha), iha, himars
Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ve 1 Abrams tankını imha etti
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 2 bin 25 asker daha yitirdi.
Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın 13 karşı saldırı girişimi akamete uğratıldı ve ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank imha edildi.
Rus hava kuvvetleri, İHA, füze ve topçu birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, 5 adet ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ve insansız deniz araçlarının bulunduğu liman imha edildi. Ayrıca zırhlı teçhizatın tamir edildiği atölyeler havaya uçurulurken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 52 İHA ile ABD yapımı 3 HIMARS füzesi engellendi.