https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rus-ordusu-yaklasik-2-bin-ukrayna-askeri-ve-1-abrams-tankini-imha-etti-1086201517.html

Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ve 1 Abrams tankını imha etti

Rus ordusu, yaklaşık 2 bin Ukrayna askeri ve 1 Abrams tankını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev rejimine bağlı güçlere darbe vurmayı sürdürüyor. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T14:01+0300

2024-07-25T14:01+0300

2024-07-25T13:56+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekata ilişkin günlük brifingine göre Ukrayna ordusu, son 24 saatte 2 bin 25 asker daha yitirdi.Rus birlikler, özel askeri harekatın birçok cephesinde taktik konumunu iyileştirirken düşmanın 13 karşı saldırı girişimi akamete uğratıldı ve ABD yapımı Abrams olmak üzere 4 tank imha edildi.Rus hava kuvvetleri, İHA, füze ve topçu birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu, 5 adet ABD yapımı Bradley zırhlı savaş aracı ve insansız deniz araçlarının bulunduğu liman imha edildi. Ayrıca zırhlı teçhizatın tamir edildiği atölyeler havaya uçurulurken 123 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 52 İHA ile ABD yapımı 3 HIMARS füzesi engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ukraynanin-bir-ussu-daha-iskender-kurbani-40-yabanci-parali-asker-olduruldu-1086195317.html

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