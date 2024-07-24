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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iskender-fuzeleri-devrede-ukrayna-63-mekanize-tugayinin-komuta-merkezi-imha-edildi-1086170714.html
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini İskender-M füzeleriyle yerle bir etti. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T15:56+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, İskender-M füze sisteminin Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı'na ait komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, komuta merkezinde bulunan 2 İHA kontrol aracı, 10 uçak tipi İHA ve 300'den fazla FPV tipi İHA ile 1 anten düzeneği ve 3 arazi aracının da bombardıman sırasında yok edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde İskender füzelerini özel askeri harekat kapsamında daha aktif şekilde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukraynanin-muzakerelere-haziriz-mesajina-kremlinden-yanit-1086167888.html
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İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
Sputnik Türkiye
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, video

İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi

15:56 24.07.2024 (güncellendi: 16:35 24.07.2024)
© Sputnik / Vitaly Nevar / Multimedya arşivine gidinDrills involving electronic launches of Russia's Iskander-M missile system.
Drills involving electronic launches of Russia's Iskander-M missile system. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Rus ordusu, Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini İskender-M füzeleriyle yerle bir etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İskender-M füze sisteminin Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı'na ait komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.

Bakanlık, komuta merkezinde bulunan 2 İHA kontrol aracı, 10 uçak tipi İHA ve 300'den fazla FPV tipi İHA ile 1 anten düzeneği ve 3 arazi aracının da bombardıman sırasında yok edildiğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde İskender füzelerini özel askeri harekat kapsamında daha aktif şekilde kullanıyor.
© Sputnik
Дмитрий Песков - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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