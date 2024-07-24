https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iskender-fuzeleri-devrede-ukrayna-63-mekanize-tugayinin-komuta-merkezi-imha-edildi-1086170714.html
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini İskender-M füzeleriyle yerle bir etti. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T15:56+0300
2024-07-24T15:56+0300
2024-07-24T16:35+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, İskender-M füze sisteminin Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı'na ait komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, komuta merkezinde bulunan 2 İHA kontrol aracı, 10 uçak tipi İHA ve 300'den fazla FPV tipi İHA ile 1 anten düzeneği ve 3 arazi aracının da bombardıman sırasında yok edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde İskender füzelerini özel askeri harekat kapsamında daha aktif şekilde kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukraynanin-muzakerelere-haziriz-mesajina-kremlinden-yanit-1086167888.html
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İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
Sputnik Türkiye
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
2024-07-24T15:56+0300
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, video
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, iskender füzesi, iskender-m, iskender füzeleri, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, video
İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi
15:56 24.07.2024 (güncellendi: 16:35 24.07.2024)
Rus ordusu, Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini İskender-M füzeleriyle yerle bir etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, İskender-M füze sisteminin Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı'na ait komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, komuta merkezinde bulunan 2 İHA kontrol aracı, 10 uçak tipi İHA ve 300'den fazla FPV tipi İHA ile 1 anten düzeneği ve 3 arazi aracının da bombardıman sırasında yok edildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde İskender füzelerini özel askeri harekat kapsamında daha aktif şekilde kullanıyor.