https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iskender-fuzeleri-devrede-ukrayna-63-mekanize-tugayinin-komuta-merkezi-imha-edildi-1086170714.html

İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi

İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna ordusuna ait bir komuta merkezini İskender-M füzeleriyle yerle bir etti. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T15:56+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, İskender-M füze sisteminin Krasnıy Liman'da bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize Tugayı'na ait komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.Bakanlık, komuta merkezinde bulunan 2 İHA kontrol aracı, 10 uçak tipi İHA ve 300'den fazla FPV tipi İHA ile 1 anten düzeneği ve 3 arazi aracının da bombardıman sırasında yok edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusuna büyük bir darbe indiren Rusya Silahlı Kuvvetleri, son dönemde İskender füzelerini özel askeri harekat kapsamında daha aktif şekilde kullanıyor.

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İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi Sputnik Türkiye İskender füzeleri devrede: Ukrayna 63. Mekanize Tugayı'nın komuta merkezi imha edildi 2024-07-24T15:56+0300 true PT0M56S

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