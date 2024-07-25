https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rams-basaksehir-uefa-konferans-ligi-ikinci-eleme-turu-ilk-macinda-la-fioritayi-6-1-maglup-etti-1086221809.html

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.Başakşehir'de sezonun açılış golü Berkay Özcan'danSezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.​​​​RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.Başakşehir tarihinin en farklı galibiyetini elde ettiRAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/trabzonspor-uefa-avrupa-ligi-ikinci-eleme-turunda-ruzomberoku-deplasmanda-2-0-yendi-1086219778.html

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