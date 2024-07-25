https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/rams-basaksehir-uefa-konferans-ligi-ikinci-eleme-turu-ilk-macinda-la-fioritayi-6-1-maglup-etti-1086221809.html
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:40+0300
2024-07-25T22:40+0300
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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.Başakşehir'de sezonun açılış golü Berkay Özcan'danSezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.Başakşehir tarihinin en farklı galibiyetini elde ettiRAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/trabzonspor-uefa-avrupa-ligi-ikinci-eleme-turunda-ruzomberoku-deplasmanda-2-0-yendi-1086219778.html
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti
22:40 25.07.2024 (güncellendi: 22:56 25.07.2024)
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir, rövanş öncesinde tur için büyük avantaj yakaladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını da 4-0 önde kapatan turuncu-lacivertli ekip, sahadan 5 farklı galip ayrıldı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.
Başakşehir'de sezonun açılış golü Berkay Özcan'dan
Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.
Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.
İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.
Başakşehir tarihinin en farklı galibiyetini elde etti
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.