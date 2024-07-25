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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/putin-rus-sorusturma-mufettislerinin-mesleki-bayramini-kutladi-1086187313.html
Putin, Rus soruşturma müfettişlerinin mesleki bayramını kutladı
Putin, Rus soruşturma müfettişlerinin mesleki bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus soruşturma organlarının çalışanlarını ve gazilerini mesleki bayramı dolayısıyla tebrik ederek, bu kişilere göreve... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T00:49+0300
2024-07-25T00:57+0300
dünya
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Rusya lideri Putin, soruşturma organlarının çalışanları günü dolayısıyla yayınladığı video mesajı ile soruşturma görevlilerine verimli ve dürüst çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.“Öncelikle kararlılığınız ve ilkesel duruşunuz, üretken, dürüst çalışmanız, görevinize ve mesleğinize olan bağlılığınız, her zaman en iyi gelenekleri takip etme arzunuz için teşekkür etmek istiyorum” diyen Putin, Rus soruşturma organlarının tüm kilit alanlarındaki çalışanlarının değerli sonuçlar elde edeceklerine, en iyi çalışma ve ahlaki niteliklerini, profesyonellik, tarafsızlık, gerçek karakter, ayrıca Vatan’a ve Rusya halkına koşulsuz bağlılık göstereceklerine olan güvenini dile getirdi.Rus müfettişlerin toplumun ve devletin çıkarlarını savunarak yolsuzluk, terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Putin, ancak modern dünyada ortaya çıkan yeni zorluk ve risklere yetkin ve hızlı bir şekilde yanıt verilmesi, soruşturma yöntemlerinin iyileştirilmesi ve ileri yaklaşımları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, yasallık ve anayasal düzenin, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak Rusya’nın egemen gelişiminin temeli olduğunu ve ulusal güvenliğin en önemli garantilerinden biri olduğunu, gerçeği ve adaleti yeniden tesis etmekle meşgul olan Rus müfettişlerin bunu her zaman hatırlaması gerektiğini ifade etti.Putin, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon koşullarında Rus soruşturma çalışanlarının kurtarılmış bölgelerde etkili bir şekilde faaliyet göstererek neo-Nazilerin ve suç ortaklarının, teröristlerin ve aşırılık yanlılarının suçlarına dair inkar edilemez kanıtlar topladıklarını vurguladı.Rus lider, “İnsanları korkutmaya, toplumumuzu bölmeye, dini ve milli duygular üzerine oyun oynamaya çalışanların asla başaramayacağının altını çizelim. Bu kişileri kaçınılmaz ve adil bir misilleme bekliyor” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/putin-rusya-egemenligini-koruma-cabalarinda-suriyeyi-desteklemeye-devam-edecek-1086083620.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, soruşturma, müfettiş, kutlama
rusya, kremlin, vladimir putin, soruşturma, müfettiş, kutlama

Putin, Rus soruşturma müfettişlerinin mesleki bayramını kutladı

00:49 25.07.2024 (güncellendi: 00:57 25.07.2024)
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus soruşturma organlarının çalışanlarını ve gazilerini mesleki bayramı dolayısıyla tebrik ederek, bu kişilere göreve bağlılıkları ve üretken, dürüst çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Rusya lideri Putin, soruşturma organlarının çalışanları günü dolayısıyla yayınladığı video mesajı ile soruşturma görevlilerine verimli ve dürüst çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.
“Öncelikle kararlılığınız ve ilkesel duruşunuz, üretken, dürüst çalışmanız, görevinize ve mesleğinize olan bağlılığınız, her zaman en iyi gelenekleri takip etme arzunuz için teşekkür etmek istiyorum” diyen Putin, Rus soruşturma organlarının tüm kilit alanlarındaki çalışanlarının değerli sonuçlar elde edeceklerine, en iyi çalışma ve ahlaki niteliklerini, profesyonellik, tarafsızlık, gerçek karakter, ayrıca Vatan’a ve Rusya halkına koşulsuz bağlılık göstereceklerine olan güvenini dile getirdi.
Rus müfettişlerin toplumun ve devletin çıkarlarını savunarak yolsuzluk, terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye büyük katkı sağladıklarına dikkat çeken Putin, ancak modern dünyada ortaya çıkan yeni zorluk ve risklere yetkin ve hızlı bir şekilde yanıt verilmesi, soruşturma yöntemlerinin iyileştirilmesi ve ileri yaklaşımları geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı, yasallık ve anayasal düzenin, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak Rusya’nın egemen gelişiminin temeli olduğunu ve ulusal güvenliğin en önemli garantilerinden biri olduğunu, gerçeği ve adaleti yeniden tesis etmekle meşgul olan Rus müfettişlerin bunu her zaman hatırlaması gerektiğini ifade etti.
Putin, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon koşullarında Rus soruşturma çalışanlarının kurtarılmış bölgelerde etkili bir şekilde faaliyet göstererek neo-Nazilerin ve suç ortaklarının, teröristlerin ve aşırılık yanlılarının suçlarına dair inkar edilemez kanıtlar topladıklarını vurguladı.
Rus lider, “İnsanları korkutmaya, toplumumuzu bölmeye, dini ve milli duygular üzerine oyun oynamaya çalışanların asla başaramayacağının altını çizelim. Bu kişileri kaçınılmaz ve adil bir misilleme bekliyor” vurgusunu yaptı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
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Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek
21 Temmuz, 17:56
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