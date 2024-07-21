https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/putin-rusya-egemenligini-koruma-cabalarinda-suriyeyi-desteklemeye-devam-edecek-1086083620.html

Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek

Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ı tebrik... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T17:56+0300

2024-07-21T17:56+0300

2024-07-21T18:07+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

suriye

şam

beşar esad

diplomatik ilişkiler

yıldönümü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriye devlet Başkanı Beşar Esad’a tebrik telgrafı yolladı. Rus lider, Moskova’nın egemenliğini, birliğini koruma ve ulusal güvenliğini sağlama çabalarında Şam’ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta, “Sayın Başkan, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıl dönümü münasebetiyle içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Moskova ve Şam, çeşitli alanlarda ikili işbirliği konusunda büyük bir deneyime sahip oldu, ortak çabalar sayesinde Suriye topraklarında uluslararası terör güçlerine karşı mücadelede önemli başarılar elde edildi” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca Rusya’nın, Suriye hükümetini devlet egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü savunma, ulusal güvenliği ve iç siyasi istikrarı sağlama çabalarında her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Rus lider, “Rusya-Suriye bağlarının tamamının ileride de geliştirilmesinin halklarımızın çıkarlarına tamamen uygun olduğunu, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu kabul ediyoruz. Size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise esenlik ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-telefonda-gorustu-1085959517.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, şam, beşar esad, diplomatik ilişkiler, yıldönümü, tebrik