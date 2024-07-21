https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/putin-rusya-egemenligini-koruma-cabalarinda-suriyeyi-desteklemeye-devam-edecek-1086083620.html
Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek
Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ı tebrik... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T17:56+0300
2024-07-21T17:56+0300
2024-07-21T18:07+0300
dünya
rusya
kremlin
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suriye
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beşar esad
diplomatik ilişkiler
yıldönümü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriye devlet Başkanı Beşar Esad’a tebrik telgrafı yolladı. Rus lider, Moskova’nın egemenliğini, birliğini koruma ve ulusal güvenliğini sağlama çabalarında Şam’ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta, “Sayın Başkan, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıl dönümü münasebetiyle içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Moskova ve Şam, çeşitli alanlarda ikili işbirliği konusunda büyük bir deneyime sahip oldu, ortak çabalar sayesinde Suriye topraklarında uluslararası terör güçlerine karşı mücadelede önemli başarılar elde edildi” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca Rusya’nın, Suriye hükümetini devlet egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü savunma, ulusal güvenliği ve iç siyasi istikrarı sağlama çabalarında her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.Rus lider, “Rusya-Suriye bağlarının tamamının ileride de geliştirilmesinin halklarımızın çıkarlarına tamamen uygun olduğunu, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu kabul ediyoruz. Size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise esenlik ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/putin-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-telefonda-gorustu-1085959517.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, şam, beşar esad, diplomatik ilişkiler, yıldönümü, tebrik
rusya, kremlin, vladimir putin, suriye, şam, beşar esad, diplomatik ilişkiler, yıldönümü, tebrik
Putin: Rusya, egemenliğini koruma çabalarında Suriye’yi desteklemeye devam edecek
17:56 21.07.2024 (güncellendi: 18:07 21.07.2024)
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ı tebrik ederek Moskova’nın egemenliğini koruma ve ulusal güvenliği sağlama çabalarında Şam’ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla Suriye devlet Başkanı Beşar Esad’a tebrik telgrafı yolladı. Rus lider, Moskova’nın egemenliğini, birliğini koruma ve ulusal güvenliğini sağlama çabalarında Şam’ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgrafta, “Sayın Başkan, ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 80. yıl dönümü münasebetiyle içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Geçtiğimiz onlarca yıl boyunca Moskova ve Şam, çeşitli alanlarda ikili işbirliği konusunda büyük bir deneyime sahip oldu, ortak çabalar sayesinde Suriye topraklarında uluslararası terör güçlerine karşı mücadelede önemli başarılar elde edildi” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca Rusya’nın, Suriye hükümetini devlet egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü savunma, ulusal güvenliği ve iç siyasi istikrarı sağlama çabalarında her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Rus lider, “Rusya-Suriye bağlarının tamamının ileride de geliştirilmesinin halklarımızın çıkarlarına tamamen uygun olduğunu, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu kabul ediyoruz. Size sağlık ve başarılar, tüm yurttaşlarınıza ise esenlik ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.