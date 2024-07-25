https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/protestoculardan-buyuk-eylem-netanyahunun-otelini-basip-her-yere-bocek-ve-kurtcuk-doktu--1086198927.html
Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:
Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Binyamin Netanyahu, dışarıda ise aralarında Yahudilerin de bulunduğu binlerce gösterici tarafından protesto edildi... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T13:12+0300
2024-07-25T13:12+0300
2024-07-25T13:12+0300
benyamin netanyahu
israil- filistin çatışması
abd
abd
böcek
kurt
kurt
utanç
utanç verici
israil
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ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, konakladıkları Watergate Oteli'nde protesto eylemiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen otele sızmayı başaran bazı eylemciler, otelin yemek odalarına, koridorlarına ve lobilerine kurt, hamam böceği ve solucan bıraktı.Filistin Gençlik Hareketi Eylemi ÜstlendiEylemin sorumluluğunu üstlenen Filistin Gençlik Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı. Filistinli protestocular dün gece Watergate Oteli'nde kaos yarattılar. Böylece Netanyahu, İsrailli Mossad ajanları ve Gizli Servis halkımızı terörize etmeye devam ederken huzur bulamadılar” ifadelerine yer verdi.'ABD'nin en utanç verici anlarından biri'Netanyahu'nun Washington'da protesto edilmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı, basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates yaşananları 'yüz kızartıcı' olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/abdde-binlerce-kisilik-netanyahu-karsiti-protesto-cok-sayida-gozalti-var-1086186711.html
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benyamin netanyahu, abd, abd, böcek, kurt, kurt, utanç, utanç verici, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, protesto, protestolar, protestocu
Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:
ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Binyamin Netanyahu, dışarıda ise aralarında Yahudilerin de bulunduğu binlerce gösterici tarafından protesto edildi. Watergate Oteli'nde protestocular büyük bir eyleme imza attı. Eylemciler, otelin her yerine böcek ve kurtçuk döktü.
ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, konakladıkları Watergate Oteli'nde protesto eylemiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen otele sızmayı başaran bazı eylemciler, otelin yemek odalarına, koridorlarına ve lobilerine kurt, hamam böceği ve solucan bıraktı.
Filistin Gençlik Hareketi Eylemi Üstlendi
Eylemin sorumluluğunu üstlenen Filistin Gençlik Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı. Filistinli protestocular dün gece Watergate Oteli'nde kaos yarattılar. Böylece Netanyahu, İsrailli Mossad ajanları ve Gizli Servis halkımızı terörize etmeye devam ederken huzur bulamadılar” ifadelerine yer verdi.
'ABD'nin en utanç verici anlarından biri'
Netanyahu'nun Washington'da protesto edilmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı, basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates yaşananları 'yüz kızartıcı' olarak niteledi.