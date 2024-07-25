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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/protestoculardan-buyuk-eylem-netanyahunun-otelini-basip-her-yere-bocek-ve-kurtcuk-doktu--1086198927.html
Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:
Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Binyamin Netanyahu, dışarıda ise aralarında Yahudilerin de bulunduğu binlerce gösterici tarafından protesto edildi... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T13:12+0300
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ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, konakladıkları Watergate Oteli'nde protesto eylemiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen otele sızmayı başaran bazı eylemciler, otelin yemek odalarına, koridorlarına ve lobilerine kurt, hamam böceği ve solucan bıraktı.Filistin Gençlik Hareketi Eylemi ÜstlendiEylemin sorumluluğunu üstlenen Filistin Gençlik Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı. Filistinli protestocular dün gece Watergate Oteli'nde kaos yarattılar. Böylece Netanyahu, İsrailli Mossad ajanları ve Gizli Servis halkımızı terörize etmeye devam ederken huzur bulamadılar” ifadelerine yer verdi.'ABD'nin en utanç verici anlarından biri'Netanyahu'nun Washington'da protesto edilmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı, basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates yaşananları 'yüz kızartıcı' olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/abdde-binlerce-kisilik-netanyahu-karsiti-protesto-cok-sayida-gozalti-var-1086186711.html
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Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:

13:12 25.07.2024
© AP Photo / Leo Correaİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
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ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Binyamin Netanyahu, dışarıda ise aralarında Yahudilerin de bulunduğu binlerce gösterici tarafından protesto edildi. Watergate Oteli'nde protestocular büyük bir eyleme imza attı. Eylemciler, otelin her yerine böcek ve kurtçuk döktü.
ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, konakladıkları Watergate Oteli'nde protesto eylemiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen otele sızmayı başaran bazı eylemciler, otelin yemek odalarına, koridorlarına ve lobilerine kurt, hamam böceği ve solucan bıraktı.
Filistin Gençlik Hareketi Eylemi Üstlendi
Eylemin sorumluluğunu üstlenen Filistin Gençlik Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı. Filistinli protestocular dün gece Watergate Oteli'nde kaos yarattılar. Böylece Netanyahu, İsrailli Mossad ajanları ve Gizli Servis halkımızı terörize etmeye devam ederken huzur bulamadılar” ifadelerine yer verdi.

'ABD'nin en utanç verici anlarından biri'

Netanyahu'nun Washington'da protesto edilmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı, basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates yaşananları 'yüz kızartıcı' olarak niteledi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi. Güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
DÜNYA
ABD'de binlerce kişilik Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gözaltı var
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