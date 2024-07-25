https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/protestoculardan-buyuk-eylem-netanyahunun-otelini-basip-her-yere-bocek-ve-kurtcuk-doktu--1086198927.html

Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:

Protestoculardan büyük eylem: Netanyahu'nun otelini basıp her yere böcek ve kurtçuk döktü:

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanan Binyamin Netanyahu, dışarıda ise aralarında Yahudilerin de bulunduğu binlerce gösterici tarafından protesto edildi... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:12+0300

2024-07-25T13:12+0300

2024-07-25T13:12+0300

benyamin netanyahu

israil- filistin çatışması

abd

abd

böcek

kurt

kurt

utanç

utanç verici

israil

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ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, konakladıkları Watergate Oteli'nde protesto eylemiyle karşılaştı. Sıkı güvenlik önlemlerine rağmen otele sızmayı başaran bazı eylemciler, otelin yemek odalarına, koridorlarına ve lobilerine kurt, hamam böceği ve solucan bıraktı.Filistin Gençlik Hareketi Eylemi ÜstlendiEylemin sorumluluğunu üstlenen Filistin Gençlik Hareketi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afiyet olsun! Kurtçuklar, suçlu Siyonistin savaş masasına bırakıldı. Filistinli protestocular dün gece Watergate Oteli'nde kaos yarattılar. Böylece Netanyahu, İsrailli Mossad ajanları ve Gizli Servis halkımızı terörize etmeye devam ederken huzur bulamadılar” ifadelerine yer verdi.'ABD'nin en utanç verici anlarından biri'Netanyahu'nun Washington'da protesto edilmesi Beyaz Saray'ı kızdırdı, basın sözcüsü yardımcısı Andrew Bates yaşananları 'yüz kızartıcı' olarak niteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/abdde-binlerce-kisilik-netanyahu-karsiti-protesto-cok-sayida-gozalti-var-1086186711.html

abd

israil

gazze

gazze şeridi

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