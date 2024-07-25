https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/netanyahu-irlandali-amerikan-bir-siyonist-diyerek-50-yillik-destegi-icin-bidena-tesekkur-etti-1086222977.html
Netanyahu, 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' diyerek 50 yıllık desteği için Biden'a teşekkür etti
Netanyahu, 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' diyerek 50 yıllık desteği için Biden'a teşekkür etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T23:37+0300
2024-07-25T23:37+0300
2024-07-25T23:37+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
abd
joe biden
teşekkür
siyonist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086222820_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ec5805394d118bb9b9b82843b7c8c650.jpg
Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra 'görüşecek çok konumuz' var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Netanyahu konuşmasında, "Sayın Başkan, biz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz ve siz de Golda Meir'den bu yana 50 yıldır her başbakanı tanıyorsunuz. Gururlu bir Yahudi Siyonist'ten gururlu İrlandalı Amerikan bir Siyonist'e 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail Devleti'ne 50 yıllık desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086222820_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_e3d02ae65c2ebde6db541cfb507a2bfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, abd, joe biden, teşekkür, siyonist
israil, benyamin netanyahu, abd, joe biden, teşekkür, siyonist
Netanyahu, 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' diyerek 50 yıllık desteği için Biden'a teşekkür etti
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.
Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra 'görüşecek çok konumuz' var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.
Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Netanyahu konuşmasında, "Sayın Başkan, biz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz ve siz de Golda Meir'den bu yana 50 yıldır her başbakanı tanıyorsunuz. Gururlu bir Yahudi Siyonist'ten gururlu İrlandalı Amerikan bir Siyonist'e 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail Devleti'ne 50 yıllık desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.
Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.