https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/netanyahu-irlandali-amerikan-bir-siyonist-diyerek-50-yillik-destegi-icin-bidena-tesekkur-etti-1086222977.html

Netanyahu, 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' diyerek 50 yıllık desteği için Biden'a teşekkür etti

Netanyahu, 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' diyerek 50 yıllık desteği için Biden'a teşekkür etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T23:37+0300

2024-07-25T23:37+0300

2024-07-25T23:37+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

abd

joe biden

teşekkür

siyonist

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Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra 'görüşecek çok konumuz' var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve 'İrlandalı Amerikan bir Siyonist' olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Netanyahu konuşmasında, "Sayın Başkan, biz birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz ve siz de Golda Meir'den bu yana 50 yıldır her başbakanı tanıyorsunuz. Gururlu bir Yahudi Siyonist'ten gururlu İrlandalı Amerikan bir Siyonist'e 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail Devleti'ne 50 yıllık desteğiniz için teşekkür ederim" dedi.Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html

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