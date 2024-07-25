https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/nebenzyadan-kieve-putinin-dile-getirdigi-baris-girisimini-yakindan-inceleme-cagrisi-1086216845.html
Nebenzya’dan Kiev’e Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından inceleme çağrısı
Nebenzya’dan Kiev’e Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından inceleme çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev’e eğer gerçekten bir barış planına hazırsa Rusya lideri Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T19:33+0300
2024-07-25T19:33+0300
2024-07-25T19:33+0300
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Ukrayna yönetimine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından incelemesi çağrısı yaparak, Kiev’in eline bundan daha iyi bir şey geçmeyeceğini ifade etti.Nebenzya, “Eğer o (Vladimir Zelenskiy) gerçekten barış hakkında konuşmaya hazır hale geldiyse, Rusya Devlet Başkanı’nın bir ay önce dile getirdiği barış önerileri gözünün önündedir. Ve biz ona acele etmesini tavsiye ediyoruz, Ukrayna’nın eline kesinlikle bundan daha iyi bir şey geçmeyecek. Hele hele çatışma sahasında ön ateşkes şeklinde bir soluklanma hiçbir şekilde elde edemeyecek” diye konuştu.Rus diplomat, “Kiev’deki elebaşı düşünürken, bizim Ukrayna’daki özel askeri harekatımız devam ediyor ve gerekse çatışma sahasında, gerekse de müzakereler sonucunda hedeflerine ulaşılacak” vurgusunu yaptı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna’nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/nebenzya-kievdeki-hastaneye-dusen-fuze-norvec-hava-savunma-sisteminden-ateslendi-1085710427.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vasiliy nebenzya, ukrayna, kiev, vladimir putin, barış
Nebenzya’dan Kiev’e Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından inceleme çağrısı
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Kiev’e eğer gerçekten bir barış planına hazırsa Rusya lideri Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından incelemesi çağrısında bulundu.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Ukrayna yönetimine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dile getirdiği barış girişimini yakından incelemesi çağrısı yaparak, Kiev’in eline bundan daha iyi bir şey geçmeyeceğini ifade etti.
Nebenzya, “Eğer o (Vladimir Zelenskiy) gerçekten barış hakkında konuşmaya hazır hale geldiyse, Rusya Devlet Başkanı’nın bir ay önce dile getirdiği barış önerileri gözünün önündedir. Ve biz ona acele etmesini tavsiye ediyoruz, Ukrayna’nın eline kesinlikle bundan daha iyi bir şey geçmeyecek. Hele hele çatışma sahasında ön ateşkes şeklinde bir soluklanma hiçbir şekilde elde edemeyecek” diye konuştu.
Rus diplomat, “Kiev’deki elebaşı düşünürken, bizim Ukrayna’daki özel askeri harekatımız devam ediyor ve gerekse çatışma sahasında, gerekse de müzakereler sonucunda hedeflerine ulaşılacak” vurgusunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna’nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.