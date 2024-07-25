https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/marti-tag-kurucusu-oktem-her-ukome-buradayiz-diyerek-konustu-bu-isin-sonuna-kadar-arkasindayiz-1086211203.html
Martı TAG kurucusu Öktem 'her UKOME buradayız' diyerek konuştu: 'Bu işin sonuna kadar arkasındayız'
Martı TAG kurucusu Öktem 'her UKOME buradayız' diyerek konuştu: 'Bu işin sonuna kadar arkasındayız'
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Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T17:18+0300
2024-07-25T17:18+0300
2024-07-25T17:18+0300
türkiye
oğuz alper öktem
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
taksi
martı
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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME alt komisyonunda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor. Biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız" dedi.UKOME toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan Öktem, "180 bin sürücümüz ve 5 milyon yolcumuz UKOME'deyiz. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor ama biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız. Biz taksiciler gibi yakıp yıkan değiliz. Onlar, arkanızdaki camları kırmıştı" dedi.180 bin sürücüyü temsilen 180 jant ile modern sanat enstalasyonu oluşturduklarını söyleyen Öktem, "Bugün burada 4 bin kişiyiz. Bu yönetmelik çıkmazsa 14 bin, 24 bin, 34 bin, 44 bin kişiyle devam edeceğiz. Bu dava, bu iş çözülene kadar sürecek. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Taksi lobisi bizi adliye adliye koşturmasın. Hiçbir şey elde edemez. 180 bin sürücümüz bu davadan dönmez" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/marti-tag-kurucusu-oktemden-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-aciklamasi-kazanacagiz-demistik-1085977188.html
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martı tag, oğuz alper öktem haberleri, oğuz alper öktem ukome
martı tag, oğuz alper öktem haberleri, oğuz alper öktem ukome
Martı TAG kurucusu Öktem 'her UKOME buradayız' diyerek konuştu: 'Bu işin sonuna kadar arkasındayız'
Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME alt komisyonunda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor. Biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız" dedi.
UKOME toplantısının öncesinde açıklamalarda bulunan Öktem, "180 bin sürücümüz ve 5 milyon yolcumuz UKOME'deyiz. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor ama biz yine de çıkana kadar her UKOME'de buradayız demiştik ve buradayız. Biz taksiciler gibi yakıp yıkan değiliz. Onlar, arkanızdaki camları kırmıştı" dedi.
180 bin sürücüyü temsilen 180 jant ile modern sanat enstalasyonu oluşturduklarını söyleyen Öktem, "Bugün burada 4 bin kişiyiz. Bu yönetmelik çıkmazsa 14 bin, 24 bin, 34 bin, 44 bin kişiyle devam edeceğiz. Bu dava, bu iş çözülene kadar sürecek. Biz bu işin sonuna kadar arkasındayız. Taksi lobisi bizi adliye adliye koşturmasın. Hiçbir şey elde edemez. 180 bin sürücümüz bu davadan dönmez" ifadelerini kullandı.