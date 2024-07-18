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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/marti-tag-kurucusu-oktemden-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-aciklamasi-kazanacagiz-demistik-1085977188.html
Martı TAG kurucusu Öktem'den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği açıklaması: 'Kazanacağız demiştik'
Martı TAG kurucusu Öktem'den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği açıklaması: 'Kazanacağız demiştik'
Sputnik Türkiye
Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB Bakırköy Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen alt... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T14:31+0300
2024-07-18T14:31+0300
türkiye
oğuz alper öktem
martı
taksi
ukome
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
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Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak" dedi.Öktem, "Taksiciler toplantıyı terk etmek için kalktı ve üstümüze yürümeye çalıştı. Karar çok net. UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek" diye konuştu.İstanbul'un kendileriyle olduğunu söyleyen Öktem, şunları kaydetti:Öktem, güneşin altında kendisinin toplantıdan çıkmasını bekleyen yüzlerce Martı sürücüsüne teşekkür ederek, "Haydi arkadaşlar, direksiyonlarımızın başına" dedi.Konuşmanın ardından İBB Binası önünde slogan atan kalabalık dağıldı.'İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözecek'Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG gibi uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirtti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı'nın hizmetlerinden Martı TAG, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına katkı sağlıyor. Şirket, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında sürücüler tarafından tercih ediliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin ele alınacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Martı TAG gibi uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirten Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliğiyle ortadan kalkabileceğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/marti-ceosu-oktem-duyurdu-paylasimli-yolculuk-yonetmeligi-ilk-kez-ibb-ukome-gundemine-girdi--1085927367.html
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oğuz alper öktem, martı, taksi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
oğuz alper öktem, martı, taksi, ukome, ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

Martı TAG kurucusu Öktem'den paylaşımlı yolculuk yönetmeliği açıklaması: 'Kazanacağız demiştik'

14:31 18.07.2024
© AAMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Martı TAG kurucusu Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İBB Bakırköy Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen alt komisyon toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak" dedi.
Öktem, "Taksiciler toplantıyı terk etmek için kalktı ve üstümüze yürümeye çalıştı. Karar çok net. UKOME, bütün ilgili bakanlıklara, devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde, bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında UKOME'ye oylama için gelecek" diye konuştu.
İstanbul'un kendileriyle olduğunu söyleyen Öktem, şunları kaydetti:

Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da destek bekliyoruz. Bu konunun geçmesi için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz çünkü kazanacağımızı biliyoruz. 178 bin kişilik devasa bir aileyiz, bu da 178 bin tencere demek. 178 bin insanın karnının doyması demek. Bu dünyanın her tarafında var, Türkiye'de de olacak engellenemez.

Öktem, güneşin altında kendisinin toplantıdan çıkmasını bekleyen yüzlerce Martı sürücüsüne teşekkür ederek, "Haydi arkadaşlar, direksiyonlarımızın başına" dedi.
Konuşmanın ardından İBB Binası önünde slogan atan kalabalık dağıldı.

'İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözecek'

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG gibi uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı'nın hizmetlerinden Martı TAG, paylaşımlı yolculuk uygulamalarının İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğin azalmasına katkı sağlıyor. Şirket, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında sürücüler tarafından tercih ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yarın gerçekleştirilecek olan toplantıda paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin ele alınacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Martı TAG gibi uygulamaların yasal zemine oturtulmasının, İstanbul'un taşımacılık alanındaki sorunlarını büyük ölçüde çözeceğini belirten Öktem, özellikle vergi kaçağı, emek sömürüsü ve güvenlik sorunlarına dikkati çekerek, bu sorunların paylaşımlı yolculuk yönetmeliğiyle ortadan kalkabileceğini savundu.
Oğuz Alper Öktem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Martı CEO'su Öktem duyurdu: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği ilk kez İBB UKOME gündemine girdi
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