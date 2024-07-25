https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbul-catalca-sahilinde-ukraynaya-ait-patlayici-yuklu-insansiz-deniz-araci-bulundu-1086209520.html

İstanbul Çatalca sahilinde Ukrayna'ya ait patlayıcı yüklü insansız deniz aracı bulundu

İstanbul Çatalca sahilinde Ukrayna'ya ait patlayıcı yüklü insansız deniz aracı bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü insansız deniz aracı bulundu. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:57+0300

2024-07-25T16:57+0300

2024-07-25T17:48+0300

ukrayna krizi

istanbul

çatalca

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

insansız deniz aracı

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Çatalca Akalan Mahallesi Sahili’nde sabah saatlerinde görevli cankurtaranların denizde bir insansız deniz aracı fark ettikleri ve akabinde bu jetski'nin yanına yaklaştıklarında donanımının farklı olduğunu gördükleri ifade edildi.Cankurtaranların jandarma ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelerek insansız deniz aracı üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen insansız deniz aracının sürüklenerek İstanbul Çatalca Sahili’ne ulaştığı aktarıldı.İnsansız deniz aracının içerisinde patlayıcı madde olduğu da tespit edilirken ilk incelemeleri tamamlandıktan sonra deniz aracının kriminal inceleme yapılmak üzere askeri inceleme noktasına götürüleceği ifade edildi.Bulunan insansız deniz aracının üzerinde birden fazla kamera, askeri donanmalar ve patlayıcı madde olduğu görüldü. Valilik'ten açıklamaİstanbul Valiliği, Çatalca Sahilinde bulunan insansız deniz aracı ile ilgili yazılı açıklama yaparak, “3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz’in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır” ifadelerini kullandı.İstanbul Valiliği, Çatalca Sahilinde üzerinde patlayıcı madde olduğunu tespit eden insansız deniz aracı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “25.07.2024 Perşembe Günü saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracı Çatalca İlçesi Yalıköy sahiline vurmuştur. Olay yerine ivedilikle Vize Kolluk Destek Timi ekipleri sevk edilmiştir. Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz’in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden S.A.S. timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır” denildi.

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istanbul, çatalca, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, insansız deniz aracı