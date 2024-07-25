https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/hadisenin-sahnesine-atladi-korumalar-devreye-girdi-mudahale-sirasinda-omzunu-tuttu-1086199955.html
Hadise'nin sahnesine atladı: Korumalar devreye girdi, müdahale sırasında omzunu tuttu
Hadise'nin sahnesine atladı: Korumalar devreye girdi, müdahale sırasında omzunu tuttu
Sputnik Türkiye
Hadise'nin konseri esnasında bir hayranı sahneye atladı. Koruma görevlileri saniyeler içinde sahneye atlayan kişiyi uzaklaştırdı. Ünlü şarkıcı ise yaşanan... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T13:58+0300
2024-07-25T13:58+0300
2024-07-25T13:58+0300
yaşam
hadise
şarkıcı
selfie
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:86:664:460_1920x0_80_0_0_95b1e4314c750bd9d4f6c84b74999c8e.jpg
Hadise'nin Bodrum konserinde bir seyirci sahneye atladı.Yaşı küçük olduğu gözlenen genç, elindeki telefon ile şarkıcıya doğru koştu ve fotoğraf çektirmeye çalıştı.Genci saniyeler içinde şarkıcıdan uzaklaştıran yakın koruma, fotoğraf çekimine de izin vermedi.Aniden sahneye atlayan seyircinin ardından neler olduğunu anlamaya çalışan şarkıcı ise bir süre omzunu tuttu.Yakın korumasının olaya müdahale esnasında şarkıcının omzuna çarptığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sahnede-cem-adriana-saldiri--1085615616.html
hadise
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:24:664:522_1920x0_80_0_0_b3b20e16c1d37df4583c662ffea208e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hadise, şarkıcı, selfie
Hadise'nin sahnesine atladı: Korumalar devreye girdi, müdahale sırasında omzunu tuttu
Hadise'nin konseri esnasında bir hayranı sahneye atladı. Koruma görevlileri saniyeler içinde sahneye atlayan kişiyi uzaklaştırdı. Ünlü şarkıcı ise yaşanan olayın ardından bir süre sol omzunu tuttu.
Hadise'nin Bodrum konserinde bir seyirci sahneye atladı.
Yaşı küçük olduğu gözlenen genç, elindeki telefon ile şarkıcıya doğru koştu ve fotoğraf çektirmeye çalıştı.
Genci saniyeler içinde şarkıcıdan uzaklaştıran yakın koruma, fotoğraf çekimine de izin vermedi.
Aniden sahneye atlayan seyircinin ardından neler olduğunu anlamaya çalışan şarkıcı ise bir süre omzunu tuttu.
Yakın korumasının olaya müdahale esnasında şarkıcının omzuna çarptığı iddia edildi.