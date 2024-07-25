https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/hadisenin-sahnesine-atladi-korumalar-devreye-girdi-mudahale-sirasinda-omzunu-tuttu-1086199955.html

Hadise'nin sahnesine atladı: Korumalar devreye girdi, müdahale sırasında omzunu tuttu

Hadise'nin sahnesine atladı: Korumalar devreye girdi, müdahale sırasında omzunu tuttu

Sputnik Türkiye

Hadise'nin konseri esnasında bir hayranı sahneye atladı. Koruma görevlileri saniyeler içinde sahneye atlayan kişiyi uzaklaştırdı. Ünlü şarkıcı ise yaşanan... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:58+0300

2024-07-25T13:58+0300

2024-07-25T13:58+0300

yaşam

hadise

şarkıcı

selfie

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071607011_0:86:664:460_1920x0_80_0_0_95b1e4314c750bd9d4f6c84b74999c8e.jpg

Hadise'nin Bodrum konserinde bir seyirci sahneye atladı.Yaşı küçük olduğu gözlenen genç, elindeki telefon ile şarkıcıya doğru koştu ve fotoğraf çektirmeye çalıştı.Genci saniyeler içinde şarkıcıdan uzaklaştıran yakın koruma, fotoğraf çekimine de izin vermedi.Aniden sahneye atlayan seyircinin ardından neler olduğunu anlamaya çalışan şarkıcı ise bir süre omzunu tuttu.Yakın korumasının olaya müdahale esnasında şarkıcının omzuna çarptığı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sahnede-cem-adriana-saldiri--1085615616.html

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hadise, şarkıcı, selfie