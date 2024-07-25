https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/galatasaray-yeni-transferini-kapa-bildirdi-1086206434.html
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T16:08+0300
2024-07-25T16:08+0300
2024-07-25T16:28+0300
spor
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transfer
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Galatasaray Kulübü, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/fenerbahce-youssef-en-nesyrinin-bonservisini-acikladi-1086199129.html
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galatasaray, son dakika, transfer
galatasaray, son dakika, transfer
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
16:08 25.07.2024 (güncellendi: 16:28 25.07.2024)
Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.