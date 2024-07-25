https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/galatasaray-yeni-transferini-kapa-bildirdi-1086206434.html

Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:08+0300

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spor

galatasaray

son dakika

transfer

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Galatasaray Kulübü, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.

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galatasaray, son dakika, transfer