Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

© AA / Ali Atmaca Youssef En-Nesyri © AA / Ali Atmaca

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Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek.