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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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son dakika, fenerbahçe, en nesyri
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Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

12:53 25.07.2024 (güncellendi: 12:58 25.07.2024)
© AA / Ali AtmacaYoussef En-Nesyri
Youssef En-Nesyri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AA / Ali Atmaca
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek.
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