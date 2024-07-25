https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/fenerbahce-youssef-en-nesyrinin-bonservisini-acikladi-1086199129.html
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T12:53+0300
2024-07-25T12:53+0300
2024-07-25T12:58+0300
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son dakika, fenerbahçe, en nesyri
son dakika, fenerbahçe, en nesyri
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı
12:53 25.07.2024 (güncellendi: 12:58 25.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşme detaylarını duyurdu. Buna göre Fenerbahçe, Faslı forvet için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis ödeyecek. Söz konusu rakam 4 sene içinde 8 taksitle ödenecek.