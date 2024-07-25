https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/galatasaray-elias-jelerti-kadrosuna-katti-1086221155.html
Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı
Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Galatasaray, Kopenhag Kulübü'ne 9 milyon euro transfer bedeli ödeyecek... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T22:20+0300
2024-07-25T22:20+0300
2024-07-25T22:25+0300
spor
elias jelert
galatasaray
transfer
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Galatasaray, Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Sarı-kırmızılılar, 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü Kopenhag ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon avro transfer bedeli ödenecektir" denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.
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Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı
22:20 25.07.2024 (güncellendi: 22:25 25.07.2024)
Danimarkalı futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Galatasaray, Kopenhag Kulübü'ne 9 milyon euro transfer bedeli ödeyecek. Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert sarı-kırmızılıların 3. Danimarkalı futbolcusu oldu.
Galatasaray, Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Sarı-kırmızılılar, 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon euro transfer bedeli ödeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü Kopenhag ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9 milyon avro transfer bedeli ödenecektir" denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin avro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."
Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı.