Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin avro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."