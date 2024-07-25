https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/futbolculuk-kariyerinde-751-maca-cikan-ve-233-gol-atan-umut-bulut-futbolu-birakti-1086197040.html

Kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, futbolu bıraktı

Kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, futbolu bıraktı

Sputnik Türkiye

Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T12:05+0300

2024-07-25T12:05+0300

2024-07-25T12:05+0300

spor

umut bulut

futbol

emeklilik

kariyer

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Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı.Türkiye'de MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer, Fransa'da Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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umut bulut, futbol, emeklilik, kariyer