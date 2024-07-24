https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-uefa-ulke-puani-siralamasi-guncellendi-1086154553.html
Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında elde ettiği 4-3'lük galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı. Çekya ile aradaki puan... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T07:59+0300
2024-07-24T07:59+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Deplasmanda kazanılan bu zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanını yükseltti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun hat-trick yapması ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş maçını 30 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.0.200 puan katkısıFenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200'lük bir katkı sağladı. Güncellenen sıralamada Türkiye'nin puanı 33 bin 800'e yükseldi ve Çekya ile arasındaki fark 0.50 puana düştü. Çekya ise gecenin ardından 33 bin 750 puana ulaştı.Güncel UEFA ülke puanı sıralamasıAvrupa Kupaları'ndaki takım sayılarıTürkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinin Avrupa kupalarına gönderdikleri takım sayıları şöyle:Belçika:Çekya:İsrail:
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uefa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi
uefa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi
Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
07:59 24.07.2024 (güncellendi: 08:03 24.07.2024)
Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında elde ettiği 4-3'lük galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı. Çekya ile aradaki puan farkı 0.50'ye indi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Deplasmanda kazanılan bu zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanını yükseltti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun hat-trick yapması ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş maçını 30 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200'lük bir katkı sağladı. Güncellenen sıralamada Türkiye'nin puanı 33 bin 800'e yükseldi ve Çekya ile arasındaki fark 0.50 puana düştü. Çekya ise gecenin ardından 33 bin 750 puana ulaştı.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Avrupa Kupaları'ndaki takım sayıları
Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinin Avrupa kupalarına gönderdikleri takım sayıları şöyle:
2 takım Şampiyonlar Ligi'nde
1 takım Konferans Ligi'nde
2 takım Şampiyonlar Ligi'nde
2 takım Konferans Ligi'nde
1 takım Şampiyonlar Ligi'nde
2 takım Konferans Ligi'nde