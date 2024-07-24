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Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında elde ettiği 4-3'lük galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı. Çekya ile aradaki puan... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Deplasmanda kazanılan bu zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanını yükseltti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun hat-trick yapması ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş maçını 30 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.0.200 puan katkısıFenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200'lük bir katkı sağladı. Güncellenen sıralamada Türkiye'nin puanı 33 bin 800'e yükseldi ve Çekya ile arasındaki fark 0.50 puana düştü. Çekya ise gecenin ardından 33 bin 750 puana ulaştı.Güncel UEFA ülke puanı sıralamasıAvrupa Kupaları'ndaki takım sayılarıTürkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinin Avrupa kupalarına gönderdikleri takım sayıları şöyle:Belçika:Çekya:İsrail:
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uefa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi
uefa, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi, uefa konferans ligi, uefa uluslar ligi

Fenerbahçe tur kapısını araladı, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

07:59 24.07.2024 (güncellendi: 08:03 24.07.2024)
© AA / Piero CruciattiFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano takımıyla mücadele etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano takımıyla mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA / Piero Cruciatti
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Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında elde ettiği 4-3'lük galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı. Çekya ile aradaki puan farkı 0.50'ye indi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Deplasmanda kazanılan bu zafer, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanını yükseltti. Maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun hat-trick yapması ve Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş maçını 30 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.

0.200 puan katkısı

Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanına 0.200'lük bir katkı sağladı. Güncellenen sıralamada Türkiye'nin puanı 33 bin 800'e yükseldi ve Çekya ile arasındaki fark 0.50 puana düştü. Çekya ise gecenin ardından 33 bin 750 puana ulaştı.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması

1.
Portekiz: 48.416 puan
2.
Belçika: 42.400 puan
3.
Türkiye: 33.800 puan
4.
Çekya: 33.750 puan
5.
İsrail: 28.750 puan

Avrupa Kupaları'ndaki takım sayıları

Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakiplerinin Avrupa kupalarına gönderdikleri takım sayıları şöyle:
Belçika:
2 takım Şampiyonlar Ligi'nde
2 takım Avrupa Ligi'nde
1 takım Konferans Ligi'nde
Çekya:
2 takım Şampiyonlar Ligi'nde
1 takım Avrupa Ligi'nde
2 takım Konferans Ligi'nde
İsrail:
1 takım Şampiyonlar Ligi'nde
1 takım Avrupa Ligi'nde
2 takım Konferans Ligi'nde
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