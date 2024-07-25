https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/eski-izsu-genel-muduru-de-gozaltina-alindi-1086219596.html

İki kişinin öldüğü olaya ilişkin eski İZSU Genel Müdürü de gözaltına alındı

İki kişinin öldüğü olaya ilişkin eski İZSU Genel Müdürü de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün yanı sıra eski... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T21:41+0300

2024-07-25T21:41+0300

2024-07-25T21:42+0300

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

türkiye

gözaltı

elektrik

mazgal

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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporunun çıkmasının ardından aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi.Soruşturma kapsamında 2020-2023 döneminde İZSU'da Genel Müdürlük görevini yürüten ve halen Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Ali Hıdır Köseoğlu da gözaltına alındı.Olay ve soruşturmaKonak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/elektrik-kacagi-sorusturmasi-izsu-genel-muduru-ve-gdz-elektrik-dagitim-genel-muduru-icin-gozalti-1086204825.html

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izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), gözaltı, elektrik, mazgal