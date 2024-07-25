Elektrik kaçağı soruşturması: İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü için gözaltı

© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.