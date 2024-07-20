https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/iki-gun-once-ise-basladigi-insatta-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetti-1086065181.html
İki gün önce işe başladığı inşatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İki gün önce işe başladığı inşatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin, 2 gün önce inşaatta işe başladığı öğrenildi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T22:28+0300
2024-07-20T22:28+0300
2024-07-20T22:28+0300
türkiye
kocaeli
inşaat
inşaat
ölüm
şüpheli ölüm
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Kocaeli'nde bulunan inşaatta 2 gün önce çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, elektrik akımına kapıldı. İnşaatta yere yığılan Bingöl'ü gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan genci ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bingöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/izmirde-akima-kapilan-2-kisinin-olumune-iliskin-sorusturmada-yeni-gelisme-3-gozalti-daha-1086041968.html
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kocaeli, inşaat, inşaat, ölüm, şüpheli ölüm
kocaeli, inşaat, inşaat, ölüm, şüpheli ölüm
İki gün önce işe başladığı inşatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Gencin, 2 gün önce inşaatta işe başladığı öğrenildi.
Kocaeli'nde bulunan inşaatta 2 gün önce çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Kutsal Bingöl, elektrik akımına kapıldı. İnşaatta yere yığılan Bingöl'ü gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan genci ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bingöl kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bingöl'ün cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderilecek.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.