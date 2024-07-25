https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/disisleri-bakanligi-yemenin-toprak-butunlugunu-ve-ulusal-birligini-desteklemeye-devam-edecegiz-1086218492.html
Dışişleri Bakanlığı: Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T20:22+0300
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Bakanlık, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.Bankacılık ve havacılık sektörlerinde anlaşmaya varılmıştıYemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bakan-fidandan-netanyahunun-ayakta-alkislanmasina-tepki-ahlaki-pusula-tamamen-ortadan-kalkti-1086218094.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, yemen, husiler, husiler hareketi
türkiye, dışişleri bakanlığı, yemen, husiler, husiler hareketi
Dışişleri Bakanlığı: Yemen’in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Bakanlık, Yemenli taraflar arasında varılan mutabakat konusunda yazılı açıklama yaptı.
Yemen'de taraflar arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik bazı hususlarda mutabakata varılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Varılan mutabakatın, Yemen'deki ihtilafa yerleşik parametreler temelinde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasının yolunu açmasını temenni ediyoruz. Yemenli tarafların yapıcı diyalog yoluyla ülkenin barış ve istikrarına odaklanmalarını bekliyoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Bankacılık ve havacılık sektörlerinde anlaşmaya varılmıştı
Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve havacılık sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varılmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma gereği Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edilmişti.