https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-isikhandan-sgk-borcu-olan-belediyelerle-ilgili-aciklama-tum-adimlari-atmaya-kararliyiz-1086174967.html
Bakan Işıkhan'dan SGK borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: 'Tüm adımları atmaya kararlıyız'
Bakan Işıkhan'dan SGK borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: 'Tüm adımları atmaya kararlıyız'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T17:31+0300
2024-07-24T17:31+0300
2024-07-24T17:31+0300
politika
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Bakan Işıkhan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/erdogan-muhalefetin-eski-siyasetini-terk-etmeye-baslamasini-onemsiyoruz-1086162305.html
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türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan
türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan
Bakan Işıkhan'dan SGK borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: 'Tüm adımları atmaya kararlıyız'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız.