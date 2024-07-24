https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-isikhandan-sgk-borcu-olan-belediyelerle-ilgili-aciklama-tum-adimlari-atmaya-kararliyiz-1086174967.html

Bakan Işıkhan'dan SGK borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: 'Tüm adımları atmaya kararlıyız'

Bakan Işıkhan'dan SGK borcu olan belediyelerle ilgili açıklama: 'Tüm adımları atmaya kararlıyız'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T17:31+0300

2024-07-24T17:31+0300

2024-07-24T17:31+0300

politika

türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat ışıkhan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Bakan Işıkhan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/erdogan-muhalefetin-eski-siyasetini-terk-etmeye-baslamasini-onemsiyoruz-1086162305.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat ışıkhan