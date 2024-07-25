https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/besiktas-bandirmaspor-ile-berabere-kaldi--1086188197.html

Beşiktaş, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Beşiktaş, Bandırmaspor ile berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

beşiktaş

bandırmaspor

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Slovenya kampını bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.Siyah beyazlılar hazırlık maçında Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.Maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile başladı. Mücadelenin ilk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 sona erdi.

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