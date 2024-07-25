https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/besiktas-bandirmaspor-ile-berabere-kaldi--1086188197.html
Beşiktaş, Bandırmaspor ile berabere kaldı
Beşiktaş, Bandırmaspor ile berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T01:49+0300
2024-07-25T01:49+0300
2024-07-25T01:50+0300
spor
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş
bandırmaspor
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Slovenya kampını bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.Siyah beyazlılar hazırlık maçında Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.Maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile başladı. Mücadelenin ilk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tff-merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1086185045.html
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beşiktaş bandırmaspor ile berabere kaldı, beşiktaş bandırmaspor maçı hangi kanalda, bandırmaspor
beşiktaş bandırmaspor ile berabere kaldı, beşiktaş bandırmaspor maçı hangi kanalda, bandırmaspor
Beşiktaş, Bandırmaspor ile berabere kaldı
01:49 25.07.2024 (güncellendi: 01:50 25.07.2024)
Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.
Slovenya kampını bitiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.
Siyah beyazlılar hazırlık maçında Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.
Mücadelenin ilk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 sona erdi.