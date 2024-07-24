https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tff-merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1086185045.html
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T22:42+0300
2024-07-24T22:42+0300
2024-07-24T22:42+0300
tff merkez hakem kurulu
spor
görev
görev değişimi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:Başkan vekili: Ahmet ŞahinProfesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali ZağlıEğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim ÇınarBAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya ÇetinKadın Futbolu Sorumlusu: Ziya ÇetinPlaj Futbolu Sorumlusu: Ali ZağlıFutsal Sorumlusu: Hikmet ÖksüzoğluBölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tffde-yeni-gorevlendirme-genel-sekreter-degistirildi-1086172312.html
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tff merkez hakem kurulu, görev, görev değişimi, türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu, görev, görev değişimi, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan vekili: Ahmet Şahin
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım
2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı
Eğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim Çınar
BAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya Çetin
Kadın Futbolu Sorumlusu: Ziya Çetin
Plaj Futbolu Sorumlusu: Ali Zağlı
Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu
Bölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:
1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.