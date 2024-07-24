https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tff-merkez-hakem-kurulunda-gorev-dagilimi-yapildi-1086185045.html

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T22:42+0300

2024-07-24T22:42+0300

2024-07-24T22:42+0300

tff merkez hakem kurulu

spor

görev

görev değişimi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de görev dağılımı şu şekilde yapıldı:Başkan vekili: Ahmet ŞahinProfesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK): Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım2. ve 3. Lig Müsabaka Sorumluları: Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ali ZağlıEğitim ve VAR Sorumluları: Sebahattin Şahin, İbrahim ÇınarBAL Sorumluları: İbrahim Çınar, Hikmet Öksüzoğlu, Ziya ÇetinKadın Futbolu Sorumlusu: Ziya ÇetinPlaj Futbolu Sorumlusu: Ali ZağlıFutsal Sorumlusu: Hikmet ÖksüzoğluBölge sorumluları ise şu şekilde belirlendi:1. Bölge: Ahmet Şahin, 2. Bölge: Yunus Yıldırım, 3. Bölge: İbrahim Çınar, 4. Bölge: Sebahattin Şahin, 5. Bölge: Ali Zağlı, 6. Bölge: Hikmet Öksüzoğlu, 7. Bölge: Ziya Çetin, 8. Bölge: Mustafa Kamil Abitoğlu.

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tff merkez hakem kurulu, görev, görev değişimi, türkiye futbol federasyonu (tff)