https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/avustralyada-batan-gemi-enkazi-55-yil-sonra-bulundu-1086210706.html

Avustralya'da batan gemi enkazı 55 yıl sonra bulundu

Avustralya'da batan gemi enkazı 55 yıl sonra bulundu

Sputnik Türkiye

Avustralya'da 1969'da çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebattan 21'inin öldüğü yük gemisinin enkazına ulaşıldı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

2024-07-25T17:08+0300

dünya

avustralya

gemi enkazı

mürettebat

can kaybı

çelik

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Avustralya basınındaki haberlere göre, 25 Ağustos 1969'da batan "MV Noongah" gemisinin enkazı 170 metre derinlikte bulundu.Enkazın yeri, yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanılarak tespit edilirken enkaz, büyük ölçüde sağlam ve dik şekilde bulundu.Yeni Güney Galler açıklarında çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan ve 26 kişilik mürettebatı bulunan "MV Noongah" yük gemisi için o dönemde Avustralya tarihinin "en büyük deniz arama kurtarma çalışmalarından" biri yapılmıştı.Geminin batmasının hemen ardından mürettebattakilerden 5'i kurtarılmış, 21'i hayatını kaybetmişti.Ülke tarihine geçen olayAvusturalya donanmasına ait destroyerler, mayın tarama gemileri, uçaklar, helikopterler ve çok sayıda gemiyle geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Geminin batmasından sonraki 12 saat içinde 2 kişi denizde iki ayrı cankurtaran salında, 3 kişi de bir tahta parçasına tutunmuş halde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdde-gemi-kopruye-carpmis-isciler-nehre-dusmustu-tum-iscilerin-cesetlerine-ulasildi--1083599974.html

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avustralya, gemi enkazı, mürettebat, can kaybı, çelik