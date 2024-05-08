https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/abdde-gemi-kopruye-carpmis-isciler-nehre-dusmustu-tum-iscilerin-cesetlerine-ulasildi--1083599974.html

ABD'de gemi köprüye çarpmış, işçiler nehre düşmüştü: Göçmen işçilerin cesetlerine ulaşıldı

ABD'de gemi köprüye çarpmış, işçiler nehre düşmüştü: Göçmen işçilerin cesetlerine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de bir geminin köprüye çarpması ardından nehire düşen 6 işçiden hepsinin cesedine ulaşıldı. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T12:44+0300

2024-05-08T12:44+0300

2024-05-08T12:44+0300

dünya

abd

köprü

ölü

işçi

göçmen

kargo gemisi

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Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün çökmesi sonucu nehre düşen son işçinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama çalışmaları sonlandırıldı. Maryland eyaleti yetkilileri, haftalar süren arama faaliyetleri sonucunda Guatemalalı Jose Mynor Lopez'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Trajik olayın ardından Maryland Valisi Wes Moore, Lopez'in ailesine başsağlığı dileyerek, hayatını kaybeden göçmen işçilerin anısını yaşatacaklarını ve ailelere destek olacaklarını belirtti. Patapsco Nehri üzerindeki köprüye çarpan Singapur bandıralı kargo gemisinin neden olduğu bu acı olayda, köprüde çalışan 8 işçiden 6'sının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kargo gemisi haftalardır orada bulunuyor Köprü enkazının kaldırılması için 60 milyon dolarlık federal bütçe ayrıldığı belirtilirken, geminin de haftalardır kaza yerinde durduğu fakat yakın zamanda kaldıralacağı duyuruldu. Francis Scott Key Köprüsü, 1977 yılında hizmete açılmıştı ve ABD'nin milli marşının yazarı olan Francis Scott Key'in adını taşıyordu. Köprünün çökmesiyle birlikte ulaşım ve lojistik sektöründe ciddi aksamalar yaşanmış, bölgedeki ekonomik faaliyetler olumsuz etkilenmişti. Yetkililer, köprünün 2028 sonbaharında yeniden açılmasını hedeflediklerini duyurdu.

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Sputnik Türkiye

abd, köprü, ölü, işçi, göçmen, kargo gemisi