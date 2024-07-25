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Lavrov: Rusya ve Çin, Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte korumalı
Lavrov: Rusya ve Çin, Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte korumalı
Sputnik Türkiye
ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için Laos'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güneydoğu Asya'ya yönelik müdahale girişimlerine karşı Çin'e çağrı... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T16:21+0300
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çin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte koruması gerektiğini söyledi.Lavrov, Laos’ta düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya ve Çin'in bölge dışı güçlerin Güneydoğu Asya'nın işlerine müdahalesine karşı birlikte çalışması ve kimsenin ASEAN'ın yapılarını tahrip etmemesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini belirtti.Lavrov, "Çok taraflı platformlar önemli. Bunların arasında elbette ASEAN ve ASEAN merkezli mimarinin tamamı var. Bu yapının yok edilmesini önlemek için her şeyi yapmalıyız. Bugün bunu Laoslu mevkidaşımızla yaptığımız görüşmede detaylı olarak konuştuk. Bölge dışı güçlerin Güneydoğu Asya'nın işlerine müdahalesine ortaklaşa karşı koymak ve refaha katkıda bulunmak için bu diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.Lavrov, 25-27 Temmuz tarihleri ​​arasında ASEN toplantısı için Laos'u ziyaret ediyor.Bundan önce Doğu Timor, Endonezya, Kamboçya, Bruney, Laos'tan meslektaşlarıyla ikili görüşmeler ve Rusya-Laos-Çin formatında üçlü bir toplantı gerçekleştiren Lavrov'un, Rusya-ASEAN formatındaki dışişleri bakanları toplantılarına, Doğu Asya Zirvesi'ne (EAS) ve ASEAN Bölgesel Güvenlik Forumu'na katılması bekleniyor.
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sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, laos, asean, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), güneydoğu asya

Lavrov: Rusya ve Çin, Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte korumalı

16:21 25.07.2024
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için Laos'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güneydoğu Asya'ya yönelik müdahale girişimlerine karşı Çin'e çağrı yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in Güneydoğu Asya'nın egemenliğini birlikte koruması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Laos’ta düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya ve Çin'in bölge dışı güçlerin Güneydoğu Asya'nın işlerine müdahalesine karşı birlikte çalışması ve kimsenin ASEAN'ın yapılarını tahrip etmemesini sağlamak için her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Çok taraflı platformlar önemli. Bunların arasında elbette ASEAN ve ASEAN merkezli mimarinin tamamı var. Bu yapının yok edilmesini önlemek için her şeyi yapmalıyız. Bugün bunu Laoslu mevkidaşımızla yaptığımız görüşmede detaylı olarak konuştuk. Bölge dışı güçlerin Güneydoğu Asya'nın işlerine müdahalesine ortaklaşa karşı koymak ve refaha katkıda bulunmak için bu diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Lavrov, 25-27 Temmuz tarihleri ​​arasında ASEN toplantısı için Laos'u ziyaret ediyor.

Bundan önce Doğu Timor, Endonezya, Kamboçya, Bruney, Laos'tan meslektaşlarıyla ikili görüşmeler ve Rusya-Laos-Çin formatında üçlü bir toplantı gerçekleştiren Lavrov'un, Rusya-ASEAN formatındaki dışişleri bakanları toplantılarına, Doğu Asya Zirvesi'ne (EAS) ve ASEAN Bölgesel Güvenlik Forumu'na katılması bekleniyor.
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