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Üniversite tercihleri başladı: 'Bunları bilmeden liste yapmayın'
Üniversite tercihleri başladı: 'Bunları bilmeden liste yapmayın'
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercih süreci bugün başladı ve 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu yıl sınava 2 milyon 819 bin... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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Adaylar, bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, burs, yurt ve öğrenim ücretleri gibi birçok sorunun cevabını 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulabilirler. Bu yıl da tercihlerde baraj bulunmuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı hesaplanan adaylar Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.Özel şartlara dikkatTercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:Başarı sırası sınırlamaları devam ediyorBaraj kalkmış olmasına rağmen bazı programlarda başarı sırası sınırlamaları devam ediyor. Buna göre:Belirlenen başarı sıralarının altında olan adaylar, bu programları tercih edemeyecekler.
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üniversite tercihleri ne zaman, üniversite tercih merkezi, 2024 tercih ne zaman başlıyor, 2024 üniversite tercihleri nasıl yapılır, üniversite tercih günleri ne zaman
üniversite tercihleri ne zaman, üniversite tercih merkezi, 2024 tercih ne zaman başlıyor, 2024 üniversite tercihleri nasıl yapılır, üniversite tercih günleri ne zaman

Üniversite tercihleri başladı: 'Bunları bilmeden liste yapmayın'

07:35 25.07.2024 (güncellendi: 07:37 25.07.2024)
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
© AA
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercih süreci bugün başladı ve 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu yıl sınava 2 milyon 819 bin 362 aday katıldı ve üniversitelerde yaklaşık 1 milyon kontenjan bulunuyor. Peki, üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?
Adaylar, bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, burs, yurt ve öğrenim ücretleri gibi birçok sorunun cevabını 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulabilirler. Bu yıl da tercihlerde baraj bulunmuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı hesaplanan adaylar Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.

Özel şartlara dikkat

Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
Kılavuzu dikkatlice inceleyin. 24 tercih hakkınız bulunuyor, ancak listenizin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Tercihlerinizi istek sıranıza göre oluşturun ve pişman olacağınız programları listenize eklemeyin.
Kılavuzdaki "Özel Koşul ve Açıklamalar" sütununu dikkatlice inceleyin. Bu sütunda programların ücretli olup olmadığı, yaş, sağlık ve cinsiyet gibi özel şartlar, vakıf üniversitelerinin ücretleri ve burs şartları gibi bilgiler bulunuyor.
Tercihlerinizde koşullarını tam olarak karşılamadığınız programları seçmeyin. Bu programlara yerleşseniz bile kayıt yaptıramayabilirsiniz.
Bu yıl bir programa yerleşip kayıt yaptırmazsanız, gelecek yıl sınava girdiğinizde Ortaöğretim Başarı Puanınızın (OBP) yarı yarıya düşeceğini unutmayın. Bu, 15-30 puan arasında bir kayıp demektir.
Tercih süreci boyunca listenizde değişiklik yapabilirsiniz ancak süreç tamamlandıktan sonra değişiklik yapamazsınız. Listenizi tamamlamadan önce son kontrolleri yapmayı unutmayın ve bir çıktısını alarak saklayın.

Başarı sırası sınırlamaları devam ediyor

Baraj kalkmış olmasına rağmen bazı programlarda başarı sırası sınırlamaları devam ediyor. Buna göre:
Tıp programlarında en düşük başarı sırası 50 bin,
Hukukta 125 bin,
Mühendisliklerde 300 bin,
Mimarlıkta 250 bin,
Öğretmenlik programlarında 300 bin,
Eczacılıkta 100 bin,
Diş hekimliğinde ise 80 bin.
Belirlenen başarı sıralarının altında olan adaylar, bu programları tercih edemeyecekler.
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