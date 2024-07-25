https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/universite-tercihleri-basladi-bunlari-bilmeden-liste-yapmayin-1086189381.html

Üniversite tercihleri başladı: 'Bunları bilmeden liste yapmayın'

Üniversite tercihleri başladı: 'Bunları bilmeden liste yapmayın'

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercih süreci bugün başladı ve 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu yıl sınava 2 milyon 819 bin... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

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Adaylar, bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları, burs, yurt ve öğrenim ücretleri gibi birçok sorunun cevabını 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda bulabilirler. Bu yıl da tercihlerde baraj bulunmuyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı hesaplanan adaylar Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar ise Tablo 4’teki lisans programlarını tercih edebilecekler.Özel şartlara dikkatTercih yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:Başarı sırası sınırlamaları devam ediyorBaraj kalkmış olmasına rağmen bazı programlarda başarı sırası sınırlamaları devam ediyor. Buna göre:Belirlenen başarı sıralarının altında olan adaylar, bu programları tercih edemeyecekler.

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