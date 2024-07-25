https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/almanyada-bavyera-eyalet-basbakani-soderden-sosyal-medyadaki-40-takipcisine-doner-sozu-1086209214.html

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Söder’den sosyal medyadaki 40 takipçisine döner sözü

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Söder’den sosyal medyadaki 40 takipçisine döner sözü

Sputnik Türkiye

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, kendisini sosyal medyada takip eden kişiler arasından... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:53+0300

2024-07-25T16:53+0300

2024-07-25T16:53+0300

dünya

almanya

bavyera

markus söder

döner

yemek

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Markus Söder, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabı üzerinden düzenledikleri çekilişe 45 bin kişinin döner yemek için başvurduğunu belirterek, "Dünyadaki en iyi niyetle bile bunu başaramazdım. Bavyera'da tek seferde bu kadar çok kebap olup olmadığını bile bilmiyorum" ifadelerini kullandı.Söder, mekan kapasitesi nedeniyle sadece 40 kişiye döner ısmarlayabildiğini ancak gelecekte yine böyle bir çekiliş düzenleyebileceklerini söyledi.CSU Genel Başkanı ayrıca 500 kişiye çekilişle "Söder Kebap" yazısı ve döner logosu bulunan tişört hediye edeceklerini duyurdu.Söder, tişört kazanmak isteyenlerin, CSU'nun web sitesindeki özel bir formu kullanarak kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.Döneri çok sevdiği bilinen Bavyera Eyalet Başbakanı Söder'in sosyal medya hesaplarında, sık sık döner yerken yaptığı paylaşımları bulunuyor.

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almanya, bavyera, markus söder, döner, yemek