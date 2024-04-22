https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/steinmeier-istanbulda-doner-kesti-artik-almanyanin-ulusal-yemegi-haline-geldi-1083036961.html
Steinmeier, İstanbul'da döner kesti: 'Artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi'
Steinmeier, İstanbul'da döner kesti: 'Artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi'
Sputnik Türkiye
İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T21:55+0300
2024-04-22T21:55+0300
2024-04-22T21:55+0300
frank-walter steinmeier
türkiye
döner
istanbul
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor" dedi.Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ekrem-imamoglu-ve-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-gorusmesine-ilber-ortayli-da-eslik-etti-1083026644.html
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frank-walter steinmeier, döner, istanbul
frank-walter steinmeier, döner, istanbul
Steinmeier, İstanbul'da döner kesti: 'Artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi'
İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.
Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor" dedi.
Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.