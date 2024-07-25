https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/adalet-bakani-tunc-mersinde-teror-orgutu-elebasi-lehine-slogan-atan-10-kisi-tutuklandi-1086206730.html
Adalet Bakanı Tunç: Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı. 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T16:13+0300
2024-07-25T16:13+0300
2024-07-25T16:15+0300
türkiye
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
mersin
tutuklama
terör örgütü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/yerlikayadan-olurum-turkiyem-aciklamasi-insanlari-uzmek-kirmak-icin-yapildigina-inanmiyorum-1086182997.html
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, mersin, tutuklama, terör örgütü
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, mersin, tutuklama, terör örgütü
Adalet Bakanı Tunç: Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı
16:13 25.07.2024 (güncellendi: 16:15 25.07.2024)
Adalet Bakanı Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.