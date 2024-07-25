https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/abdli-savci-ve-hakim-eylem-tokun-turkiyeye-iadesiniistedi-1086196421.html

ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi

ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi

Sputnik Türkiye

Lüks araç ile Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T11:53+0300

2024-07-25T11:53+0300

2024-07-25T12:20+0300

türkiye

abd

abd

savcı

hakim

iade

iade

iade talebi

eylem tok

timur cihantimur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg

İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Taslak karar paylaşıldıTaslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını 'sıradışı' olarak değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html

türkiye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

timur cihantimur video, timur cihantimur arkadaşları, timur cihantimur hangi okulda, timur cihantimur kaç yaşında, timur cihantimur nerede, timur cihantimur amerika, eylem tok kimdir, eylem tok kaç yaşında, eylem tok nereli, eylem tok eşi kimdir, eylem tok hayatı, eylem tok kariyeri, bülent cihantimur kimdir, eylem tok oğlu, eylem tok eşi, eylem tok instagram, bülent cihantimur oğlu, bülent cihantimur eski eşi, bülent cihantimur nereli, bülent cihantimur un, bülent cihantimur tlc, bülent cihantimur twitter, bülent cihantimur fenomenler, bülent cihantömur nerede, bülent cihantimur kara para aklama, eylem tok son durum, bülent cihantimur son durum, eylem tok son dakika, tutuklama