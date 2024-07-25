https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/abdli-savci-ve-hakim-eylem-tokun-turkiyeye-iadesiniistedi-1086196421.html
ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi
ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi
Sputnik Türkiye
Lüks araç ile Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T11:53+0300
2024-07-25T11:53+0300
2024-07-25T12:20+0300
türkiye
abd
abd
savcı
hakim
iade
iade
iade talebi
eylem tok
timur cihantimur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg
İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Taslak karar paylaşıldıTaslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını 'sıradışı' olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html
türkiye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_5ca85e742e26bb05effb54c4424c20be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
timur cihantimur video, timur cihantimur arkadaşları, timur cihantimur hangi okulda, timur cihantimur kaç yaşında, timur cihantimur nerede, timur cihantimur amerika, eylem tok kimdir, eylem tok kaç yaşında, eylem tok nereli, eylem tok eşi kimdir, eylem tok hayatı, eylem tok kariyeri, bülent cihantimur kimdir, eylem tok oğlu, eylem tok eşi, eylem tok instagram, bülent cihantimur oğlu, bülent cihantimur eski eşi, bülent cihantimur nereli, bülent cihantimur un, bülent cihantimur tlc, bülent cihantimur twitter, bülent cihantimur fenomenler, bülent cihantömur nerede, bülent cihantimur kara para aklama, eylem tok son durum, bülent cihantimur son durum, eylem tok son dakika, tutuklama
timur cihantimur video, timur cihantimur arkadaşları, timur cihantimur hangi okulda, timur cihantimur kaç yaşında, timur cihantimur nerede, timur cihantimur amerika, eylem tok kimdir, eylem tok kaç yaşında, eylem tok nereli, eylem tok eşi kimdir, eylem tok hayatı, eylem tok kariyeri, bülent cihantimur kimdir, eylem tok oğlu, eylem tok eşi, eylem tok instagram, bülent cihantimur oğlu, bülent cihantimur eski eşi, bülent cihantimur nereli, bülent cihantimur un, bülent cihantimur tlc, bülent cihantimur twitter, bülent cihantimur fenomenler, bülent cihantömur nerede, bülent cihantimur kara para aklama, eylem tok son durum, bülent cihantimur son durum, eylem tok son dakika, tutuklama
ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi
11:53 25.07.2024 (güncellendi: 12:20 25.07.2024)
Lüks araç ile Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili gelişmeler sürüyor. Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok için Türkiye’ye iade kararı yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.
Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.
Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Taslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını 'sıradışı' olarak değerlendirdi.