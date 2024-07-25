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ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi
ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi
Sputnik Türkiye
Lüks araç ile Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Taslak karar paylaşıldıTaslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını 'sıradışı' olarak değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/istanbulda-ulasima-zam-1086195548.html
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ABD'li savcı ve hakim Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istedi

11:53 25.07.2024 (güncellendi: 12:20 25.07.2024)
eylem tok
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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Lüks araç ile Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaları ile ilgili gelişmeler sürüyor. Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok için Türkiye’ye iade kararı yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.
Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.
Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Taslak karar paylaşıldı

Taslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını 'sıradışı' olarak değerlendirdi.
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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