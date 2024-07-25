https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/1086200487.html

'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'

'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasını değerlendiren Okan Aslan, "Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T12:05+0300

2024-07-25T12:05+0300

2024-07-25T16:03+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

benyamin netanyahu

israil-filistin

israil

filistin

abd kongresi

washington

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'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...' Sputnik Türkiye 'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için başkent Washington'a gitti. Netanyahu, başkent sokaklarını dolduran binlerce Filistin destekçisi tarafından protesto edilirken ABD Kongresi’nde ise alkışlarla karşılandı.Gün Ortası programında Netanyahu’ya yapılan alkış ve protestoyu değerlendiren Okan Aslan, “Kongre salonuna giren Netanyahu ayakta alkışlandı. Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların hayatlarına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler…” dedi ve şöyle ekledi:

israil

filistin

washington

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2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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