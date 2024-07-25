https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/1086200487.html
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasını değerlendiren Okan Aslan, "Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T12:05+0300
2024-07-25T12:05+0300
2024-07-25T16:03+0300
okan aslan ile gün ortasi
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benyamin netanyahu
israil-filistin
israil
filistin
abd kongresi
washington
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'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
Sputnik Türkiye
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için başkent Washington'a gitti. Netanyahu, başkent sokaklarını dolduran binlerce Filistin destekçisi tarafından protesto edilirken ABD Kongresi’nde ise alkışlarla karşılandı.Gün Ortası programında Netanyahu’ya yapılan alkış ve protestoyu değerlendiren Okan Aslan, “Kongre salonuna giren Netanyahu ayakta alkışlandı. Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların hayatlarına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler…” dedi ve şöyle ekledi:
israil
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
аудио, radyo, radyo, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, abd kongresi, washington
аудио, radyo, radyo, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, abd kongresi, washington
'Bir tarafta masum insanların hayatına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler...'
12:05 25.07.2024 (güncellendi: 16:03 25.07.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanmasını değerlendiren Okan Aslan, "Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların hayatlarına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler…” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için başkent Washington'a gitti. Netanyahu, başkent sokaklarını dolduran binlerce Filistin destekçisi tarafından protesto edilirken ABD Kongresi’nde ise alkışlarla karşılandı.
Gün Ortası programında Netanyahu’ya yapılan alkış ve protestoyu değerlendiren Okan Aslan, “Kongre salonuna giren Netanyahu ayakta alkışlandı. Bir tarafta soykırımla suçlanan, masum insanların hayatlarına kasteden Netanyahu, diğer tarafta ona destek verenler…” dedi ve şöyle ekledi:
“Buradaki bu durum bizi şaşırtmıyor. Avrupa’nın, Amerika’nın samimiyetsizliğini, nasıl bir haleti ruhiyeye sahip olduklarını, aslında savunmasız insanların onlar için hiçbir önem teşkil etmediğini biliyoruz.”