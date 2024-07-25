“Peki prim borcu olan belediyelere şöyle bir bakalım. En son soracağımız soruyu belki de öncelikle dile getirmekte fayda var: Bugüne kadar neden benzer şekilde kaynağında tahsil edilmedi borçlar? Sayıştay’ın açıkladığı verilere göre ocak ayı itibarıyla SGK’ya en çok prim borcu olan beş büyükşehir belediyesinden üçünün AK Partili, ikisinin ise CHP’li olduğunu görüyoruz. Ocak ayında en çok borcu olan belediye Bursa. Ki Bursa yerel seçimlerde el değiştirdi, AK Parti’den CHP’ye geçti. İkinci sırada yer alan il CHP yönetiminde olan Adana. Arkasından Sakarya, Eskişehir ve Ordu geliyor. Sayıştay raporlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin prim borcu ocak ayı itibarıyla 670 milyon lira. Adana’nın 503, Sakarya’nın 171, Eskişehir’in 161, Ordu’nun ise 137 milyon lira borcu olduğunu biliyoruz. Tablo böyleyken tekrar soruyoruz: Bugüne kadar bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor? Mehmet Şimşek için gölge başbakan tanımlaması yapılıyor biliyorsunuz, burada bir Mehmet Şimşek etkisinin olduğunu da söylemek mümkün.”