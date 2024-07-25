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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
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Gazeteci Güçlü Özgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" açıklamasını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
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'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
Sputnik Türkiye
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeleri hedef alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçları tahsil edeceğini söyledi.'CHP, bunu CHP'li belediyelere yönelik mali bir darbe girişimi olarak değerlendirdi'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Erdoğan’ın özellikle CHP’li prim borcu olan belediyelere verdiği o mesaj, CHP tarafından tehdit olarak algılandı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:‘Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’Sayıştay raporlarına göre ocak ayı itibarıyla en çok borcu olan belediyeleri sıralayan Özgan, şöyle konuştu:
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'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’

09:05 25.07.2024 (güncellendi: 15:08 25.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak" açıklamasını değerlendirdi. Özgan, "Bugüne kadar bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeleri hedef alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçları tahsil edeceğini söyledi.

'CHP, bunu CHP'li belediyelere yönelik mali bir darbe girişimi olarak değerlendirdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “Erdoğan’ın özellikle CHP’li prim borcu olan belediyelere verdiği o mesaj, CHP tarafından tehdit olarak algılandı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özgür Özel’in buna tepkisi son derece sert oldu. Bunu CHP’li belediyelere yönelik mali bir darbe girişimi olarak değerlendirdi. CHP, aslına bakılırsa son yerel seçimde el değiştiren CHP’li belediyeleri zor durumda bırakma hamlesi olarak yorumladı.”

‘Bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor?’

Sayıştay raporlarına göre ocak ayı itibarıyla en çok borcu olan belediyeleri sıralayan Özgan, şöyle konuştu:
“Peki prim borcu olan belediyelere şöyle bir bakalım. En son soracağımız soruyu belki de öncelikle dile getirmekte fayda var: Bugüne kadar neden benzer şekilde kaynağında tahsil edilmedi borçlar? Sayıştay’ın açıkladığı verilere göre ocak ayı itibarıyla SGK’ya en çok prim borcu olan beş büyükşehir belediyesinden üçünün AK Partili, ikisinin ise CHP’li olduğunu görüyoruz. Ocak ayında en çok borcu olan belediye Bursa. Ki Bursa yerel seçimlerde el değiştirdi, AK Parti’den CHP’ye geçti. İkinci sırada yer alan il CHP yönetiminde olan Adana. Arkasından Sakarya, Eskişehir ve Ordu geliyor. Sayıştay raporlarına göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin prim borcu ocak ayı itibarıyla 670 milyon lira. Adana’nın 503, Sakarya’nın 171, Eskişehir’in 161, Ordu’nun ise 137 milyon lira borcu olduğunu biliyoruz. Tablo böyleyken tekrar soruyoruz: Bugüne kadar bu borçların tahsili için neden şimdi harekete geçiliyor? Mehmet Şimşek için gölge başbakan tanımlaması yapılıyor biliyorsunuz, burada bir Mehmet Şimşek etkisinin olduğunu da söylemek mümkün.”
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