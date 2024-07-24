https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/faciaya-yol-aciyor-bu-cihazlari-sakin-uzatma-kablosuna-takmayin-1086153657.html
Faciaya yol açıyor: 'Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın'
Faciaya yol açıyor: 'Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın'
Sputnik Türkiye
Ev ve iş yerlerinde sıkça kullanılan uzatma kabloları, bazı cihazlar için ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Uzmanlar, belirli cihazların uzatma kablosuyla... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T07:27+0300
2024-07-24T07:27+0300
2024-07-24T07:27+0300
yaşam
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kablo
kablo
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kablosuz bağlantı
kablosuz şarj
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Uzatma kabloları, pratik ve kullanışlı olmalarına rağmen bazı cihazlarla kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri taşıyabilir. Elektrikli ısıtıcılar, buzdolapları, klimalar, bilgisayar ve elektronik cihazlar, saç kurutma makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi yüksek güç tüketen cihazların doğrudan prize takılması güvenliğiniz açısından önemlidir. Uzmanlar, bu konuda dikkatli olunmasını ve uzatma kablolarının kullanımında bilinçli hareket edilmesini öneriyor.İşte uzatma kablosuyla birlikte kullanmamanız gereken cihazlar:1. Elektrikli ısıtıcılarElektrikli ısıtıcılar, yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınma riski nedeniyle uzatma kablolarıyla kullanılmamalıdır. Uzmanlar, bu cihazların doğrudan prize takılmasının güvenlik açısından kritik olduğunu belirtiyor.2. BuzdolabıBuzdolapları, uzatma kabloları için son derece tehlikeli cihazlar arasında yer alır. Uzatma kablosu kullanımı, buzdolabının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve aşırı enerji tüketimine yol açabilir. Bu durum, cihazın ömrünü kısaltabilir ve yangın riski oluşturabilir.3. Klima ve ısıtıcılarKlima ve diğer yüksek güç tüketen ısıtıcılar, uzatma kablosuna takıldığında aşırı ısınma riski taşır. Bu cihazların harcadığı gücü hafife almamak ve doğrudan priz kullanmak yangın gibi olumsuz olayları önleyebilir.4. Bilgisayar ve elektronik cihazlarBilgisayar, televizyon, oyun konsolları gibi hassas elektronik cihazlar, uzatma kablosu kullanımından kaçınılması gereken cihazlar arasındadır. Bu durum, cihaz performansını düşürebilir ve hem cihaza hem de çevreye zarar verebilir.5. Saç kurutma makinesiSaç kurutma makineleri, yüksek güç tüketimi nedeniyle uzatma kablolarında aşırı yüklenme problemleri yaratabilir. Bu durum, kablo yangını riskini artırır. Saç kurutma makinelerini doğrudan prizden kullanmak daha güvenli olacaktır.6. Elektrikli süpürgeElektrikli süpürgeler de uzatma kablosu kullanımı için uygun değildir. Bu cihazların ısı üretmesi, kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Elektrikli süpürgeleri yakın prizlere takarak hem cihazın performansını koruyabilir hem de güvenlik risklerini azaltabilirsiniz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/belirtileri-sabah-saatlerinde-basliyor-kronikten-daha-kotu-hiper-yorgunluk-belirtileri-neler-1086153001.html
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uzatma, kablo, kablo, elektrik kablosu, kablosuz bağlantı, kablosuz şarj
uzatma, kablo, kablo, elektrik kablosu, kablosuz bağlantı, kablosuz şarj
Faciaya yol açıyor: 'Bu cihazları sakın uzatma kablosuna takmayın'
Ev ve iş yerlerinde sıkça kullanılan uzatma kabloları, bazı cihazlar için ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Uzmanlar, belirli cihazların uzatma kablosuyla kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Uzatma kabloları, pratik ve kullanışlı olmalarına rağmen bazı cihazlarla kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri taşıyabilir. Elektrikli ısıtıcılar, buzdolapları, klimalar, bilgisayar ve elektronik cihazlar, saç kurutma makineleri ve elektrikli süpürgeler gibi yüksek güç tüketen cihazların doğrudan prize takılması güvenliğiniz açısından önemlidir. Uzmanlar, bu konuda dikkatli olunmasını ve uzatma kablolarının kullanımında bilinçli hareket edilmesini öneriyor.
İşte uzatma kablosuyla birlikte kullanmamanız gereken cihazlar:
Elektrikli ısıtıcılar, yüksek güç tüketimi ve aşırı ısınma riski nedeniyle uzatma kablolarıyla kullanılmamalıdır. Uzmanlar, bu cihazların doğrudan prize takılmasının güvenlik açısından kritik olduğunu belirtiyor.
Buzdolapları, uzatma kabloları için son derece tehlikeli cihazlar arasında yer alır. Uzatma kablosu kullanımı, buzdolabının düzgün çalışmasını engelleyebilir ve aşırı enerji tüketimine yol açabilir. Bu durum, cihazın ömrünü kısaltabilir ve yangın riski oluşturabilir.
Klima ve diğer yüksek güç tüketen ısıtıcılar, uzatma kablosuna takıldığında aşırı ısınma riski taşır. Bu cihazların harcadığı gücü hafife almamak ve doğrudan priz kullanmak yangın gibi olumsuz olayları önleyebilir.
4. Bilgisayar ve elektronik cihazlar
Bilgisayar, televizyon, oyun konsolları gibi hassas elektronik cihazlar, uzatma kablosu kullanımından kaçınılması gereken cihazlar arasındadır. Bu durum, cihaz performansını düşürebilir ve hem cihaza hem de çevreye zarar verebilir.
Saç kurutma makineleri, yüksek güç tüketimi nedeniyle uzatma kablolarında aşırı yüklenme problemleri yaratabilir. Bu durum, kablo yangını riskini artırır. Saç kurutma makinelerini doğrudan prizden kullanmak daha güvenli olacaktır.
Elektrikli süpürgeler de uzatma kablosu kullanımı için uygun değildir. Bu cihazların ısı üretmesi, kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Elektrikli süpürgeleri yakın prizlere takarak hem cihazın performansını koruyabilir hem de güvenlik risklerini azaltabilirsiniz.