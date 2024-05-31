https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-dhcye-yonelik-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1084403324.html
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü
Sputnik Türkiye
DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırıları sonucunda 5 sivilin öldüğünü duyurdu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T22:43+0300
2024-05-31T22:43+0300
2024-05-31T22:43+0300
ukrayna krizi
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti
saldırı
bombardıman
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik bombardımanı sonucunda 5 sivilin öldüğünü ve 3’ününde yaralandığını bildirdi.Puşilin, “Donetsk'in Kirovsk ilçesine bağlı Staromihailovka köyüne sabah saatlerinde çoklu roketatar sistemleriyle düzenlenen yoğun bombardıman sonucunda 2’si kadın 3 kişi öldü, 1’i kadın 2 kişi de yaralandı. Donetsk'in Petrovskiy ilçesine bağlı Lugansk ve Aleksandrovka köylerine yönelik topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybeti. Krutaya Balka köyünde ise bir mühimmatın infilak etmesi sonucu bir kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.Puşilin ayrıca, saldırılar sonucunda Kirovsk bölgesinde 11 konut ve 3 otomobil, Petrovskiy de ise bir poliklinik ve bir kulübün hasar gördüğü bilgisini paylaştı.31 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC topraklarını 22 kez bombalayarak 66 mermi ateşlediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mig-29-savas-ucagi-imha-edildi-1084313985.html
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı, bombardıman, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı, bombardıman, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk
DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü
DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırıları sonucunda 5 sivilin öldüğünü duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik bombardımanı sonucunda 5 sivilin öldüğünü ve 3’ününde yaralandığını bildirdi.
Puşilin, “Donetsk'in Kirovsk ilçesine bağlı Staromihailovka köyüne sabah saatlerinde çoklu roketatar sistemleriyle düzenlenen yoğun bombardıman sonucunda 2’si kadın 3 kişi öldü, 1’i kadın 2 kişi de yaralandı. Donetsk'in Petrovskiy ilçesine bağlı Lugansk ve Aleksandrovka köylerine yönelik topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybeti. Krutaya Balka köyünde ise bir mühimmatın infilak etmesi sonucu bir kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.
Puşilin ayrıca, saldırılar sonucunda Kirovsk bölgesinde 11 konut ve 3 otomobil, Petrovskiy de ise bir poliklinik ve bir kulübün hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
31 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC topraklarını 22 kez bombalayarak 66 mermi ateşlediği belirtildi.