https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dhc-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-dhcye-yonelik-saldirilarinda-5-sivil-oldu-1084403324.html

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü

DHC lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırılarında 5 sivil öldü

Sputnik Türkiye

DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik saldırıları sonucunda 5 sivilin öldüğünü duyurdu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T22:43+0300

2024-05-31T22:43+0300

2024-05-31T22:43+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

saldırı

bombardıman

ukrayna silahlı kuvvetleri

donetsk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0b/1056289333_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_96641097aca7d22e4be756b5e3cf2484.jpg

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun DHC’ye yönelik bombardımanı sonucunda 5 sivilin öldüğünü ve 3’ününde yaralandığını bildirdi.Puşilin, “Donetsk'in Kirovsk ilçesine bağlı Staromihailovka köyüne sabah saatlerinde çoklu roketatar sistemleriyle düzenlenen yoğun bombardıman sonucunda 2’si kadın 3 kişi öldü, 1’i kadın 2 kişi de yaralandı. Donetsk'in Petrovskiy ilçesine bağlı Lugansk ve Aleksandrovka köylerine yönelik topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybeti. Krutaya Balka köyünde ise bir mühimmatın infilak etmesi sonucu bir kişi yaralandı” ifadelerine yer verdi.Puşilin ayrıca, saldırılar sonucunda Kirovsk bölgesinde 11 konut ve 3 otomobil, Petrovskiy de ise bir poliklinik ve bir kulübün hasar gördüğü bilgisini paylaştı.31 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC topraklarını 22 kez bombalayarak 66 mermi ateşlediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mig-29-savas-ucagi-imha-edildi-1084313985.html

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, saldırı, bombardıman, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk