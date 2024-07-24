https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusyayla-muzakerelere-haziriz-1086159207.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla müzakerelere hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya’yla müzakerelere hazırız

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytriy Kuleba, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşme sırasında, Kiev'in Moskova’yla müzakereye hazır olduğunu söyledi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T10:35+0300

2024-07-24T10:35+0300

2024-07-24T10:58+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning’in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çinli mevkidaşı Wang ile görüşme sırasında, “Ukrayna, Rusya’yla diyalog ve müzakerelere girmeye istekli ve hazır. Elbette müzakereler, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmayı amaçlayan rasyonel ve pratik öneme sahip olmalı” ifadesini kullandı.Çin Dışişleri Bakanı Wang da Moskova ve Kiev’in bu yakınlarda “değişen derecelerde” müzakerelere istekli olduklarını ifade ettiğini kaydetti.Wang, “Koşullar ve fırsatlar henüz olgunlaşmamış olsa da, barışa katkıda bulunacak tüm çabaları destekliyor, ateşkes ve müzakerelerin yeniden başlaması için yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazırız” dedi.Kiev son günlerde Moskova’yla görüşmelere ihtiyaç olduğu yönündeki açıklamaları artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta Rus mevkidaşı Vladimir Putin dahil Rusya’yla barış görüşmelerini yapabileceklerini dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı yetkililerin söylemindeki bu değişikliğin ABD’deki seçimlerle ilgili olduğunu kaydetti.Moskova, diyaloğa hazır olduğunu defalarca dile getirmiş, ama Kiev rejimi yasal düzeyde Rusya’yla her türlü müzakerelere yasak getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, halihazırda Ukrayna’daki durumun barış mecrasına girmesi yönünde hiçbir işaret görmediklerini söylemişti. Peskov, özel askeri harekatın tüm hedeflerine varılmasının Rusya için öncelik olduğunu, ama şimdilik bunun sadece askeri yöntemlerle elde etmenin mümkün olduğunu kaydetmişti.Putin’in barış önerisiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.

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