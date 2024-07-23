https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/zelenskiy-acikladi-catismalar-mumkun-olan-en-kisa-zamanda-sona-ermeli-1086143679.html

Zelenskiy açıkladı: Çatışmalar mümkün olan en kısa zamanda sona ermeli

Zelenskiy açıkladı: Çatışmalar mümkün olan en kısa zamanda sona ermeli

Sputnik Türkiye

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i başkent Kiev’de ağırlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T18:40+0300

2024-07-23T18:40+0300

2024-07-23T18:43+0300

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Görev süresi mayıs ayında sona ermesine rağmen parlamentoya sıkıyönetimin uzatılmasını öngören yasa tasarısını sunarak tepki toplayan Zelenskiy, Vatikanlı politikacıyla görüşmesinde, “Sanırım hepimiz savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmemiz gerektiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, ayrıca Parolin'in ziyaretini ‘Vatikan'dan gelen güçlü bir sinyal’ olarak nitelendirirken, haziran ayında İsviçre'deki barış zirvesine katıldıkları için teşekkür etti.Ukrayna Devlet Başkanı, daha önce Moskova ile getirmiş olduğu müzakere yasağına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olsa dahi Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için Rus temsilcilerle müzakere masasına oturma olasılığını kabul ettiğini yakın zamanda belirtti.Zelenskiy, Ukrayna konulu ikinci zirve ile ilgili hazırlıklara değinerek, “Ortaklarımızla birlikte Rusya’nın temsilcileriyle konuşmaya hazır olacağız. Putin olsun ya da olmasın, ne fark eder? Savaşı bitirmek istiyorsak, bunu yapacak gücümüz varsa ve dünya Ukrayna etrafında birleşirse, Rusya’da her şey ile ilgili karar verenlerle konuşacağız” açıklamasında bulundu.Zelenskiy ayrıca zirveye kadar ‘planın tamamen hazır olması ve Rusya’nın bu plan üzerinde konuşmaya hazır olması’ durumunda Kiev’in de buna hazır olacağını ifade etti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoya sıkıyönetimin uzatılmasını öngören yasa tasarısını sunarken, tasarının kabulü halinde sıkıyönetim ve ve seferberlik, 90 gün daha uzatılarak 9 Kasım'a kadar geçerli olacak.Nisan ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı hususların ağırlaştırılmasına ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmış, yani seferberliğe katılan kişilerin evlerine dönmelerine engel getirilmişti.Daha önce Ukrayna medyası, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir genç asker sıkıntısı yaşadığına ve Ukrayna'da genç bulmanın zor olması nedeniyle zorunlu askerlik yaşının 27'den 25'e düşürülmesinin durumu iyileştirmediğine dikkat çekmişti.Yakın zamanda Zelenskiy'le görüşen New York Times (NYT) Kiev Büro Şefi Andrew Kramer, Ukrayna halkının savaşmak istemediğini ve Devlet Başkanı'nın onları buna zorlayacak bir çözüm bulamadığı bildirmişti.Ülkede yayın yapan TV kanalı TSN’ye konuşan Ukrayna parlamentosu (Yüksek Rada) Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkanı Dmitriy Natalukha, seferberlik kapsamında askere alınarak cepheye gitmek istemeyen Ukraynalıların 2 milyar dolara varan rüşvet ödediğini itiraf etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rusyadan-zelenskiyin-sikiyonetim-ve-seferberligi-uzatma-kararina-tepki-1086134434.html

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