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Trump suikastinde güvenlik ihmali: 'Zanlı saldırıdan 2 saat önce bölgede 11 dakika dron uçurdu'
Trump suikastinde güvenlik ihmali: 'Zanlı saldırıdan 2 saat önce bölgede 11 dakika dron uçurdu'
Sputnik Türkiye
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T19:56+0300
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Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin toplantısında soruları cevapladı. Crooks’un, Trump’a ateş açmadan 2 saat önce miting alanında yaklaşık 11 dakika dron uçurduğu bilgisini paylaşan Wray, "Uçurduğu alan hakkında da açık olayım. Sahne üzerinde veya alanın o kısmında değil, yaklaşık 183 metre ötesinde diyebilirim" ifadesini kullandı.Wray, ayrıca Crooks’un aracında iki, evinde de bir adet patlayıcı madde bulunduğunu, bunların 'nispeten kaba cihazlar' ancak 'uzaktan patlatılma yeteneğine sahip olduklarını' belirtti.Crooks'un Gizli Servis keskin nişancıları tarafından etkisiz hale getirildiğinde yanında uzaktan kumanda aleti bulunduğunu söyleyen Wray, patlayıcı cihazların üzerindeki açma kapama düğmesine işaret ederek, "Eğer bu cihazları çatıdan patlatmaya çalışsaydı işe yaramazdı" dedi.'Altını çevirmediğimiz taş bırakmayacağız'Wray, saldırıdan sonra çatıda 8 boş mermi kovanı bulduklarını belirterek, şu an için Crooks’un bu eylemi 'tek başına' gerçekleştirdiğini düşündüklerini kaydetti.Eski başkana yönelik suikast girişiminin 'demokrasiye bir saldırı' olduğunu kaydeden Wray, FBI'ın hala zanlının 'hangi saikle' bu eylemi gerçekleştirdiğini anlamak için Crooks’un elektronik aygıtlarında incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.FBI Başkanı, "Altını çevirmediğimiz taş bırakmayacağız. Tetikçi ölmüş olabilir ama FBI'ın soruşturması büyük ölçüde devam ediyor" diye konuştu.
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fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, donald trump, suikast, suikast girişimi, drone
fbi, christopher wray, fbi başkanı christopher wray, donald trump, suikast, suikast girişimi, drone

Trump suikastinde güvenlik ihmali: 'Zanlı saldırıdan 2 saat önce bölgede 11 dakika dron uçurdu'

19:56 24.07.2024 (güncellendi: 20:03 24.07.2024)
© AP Photo / Alex BrandonFBI şefi Christopher Wray
FBI şefi Christopher Wray - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan birkaç saat önce alanda dron uçurduğunu söyledi.
Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin toplantısında soruları cevapladı. Crooks’un, Trump’a ateş açmadan 2 saat önce miting alanında yaklaşık 11 dakika dron uçurduğu bilgisini paylaşan Wray, "Uçurduğu alan hakkında da açık olayım. Sahne üzerinde veya alanın o kısmında değil, yaklaşık 183 metre ötesinde diyebilirim" ifadesini kullandı.
Wray, ayrıca Crooks’un aracında iki, evinde de bir adet patlayıcı madde bulunduğunu, bunların 'nispeten kaba cihazlar' ancak 'uzaktan patlatılma yeteneğine sahip olduklarını' belirtti.
Crooks'un Gizli Servis keskin nişancıları tarafından etkisiz hale getirildiğinde yanında uzaktan kumanda aleti bulunduğunu söyleyen Wray, patlayıcı cihazların üzerindeki açma kapama düğmesine işaret ederek, "Eğer bu cihazları çatıdan patlatmaya çalışsaydı işe yaramazdı" dedi.

'Altını çevirmediğimiz taş bırakmayacağız'

Wray, saldırıdan sonra çatıda 8 boş mermi kovanı bulduklarını belirterek, şu an için Crooks’un bu eylemi 'tek başına' gerçekleştirdiğini düşündüklerini kaydetti.
Eski başkana yönelik suikast girişiminin 'demokrasiye bir saldırı' olduğunu kaydeden Wray, FBI'ın hala zanlının 'hangi saikle' bu eylemi gerçekleştirdiğini anlamak için Crooks’un elektronik aygıtlarında incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.
FBI Başkanı, "Altını çevirmediğimiz taş bırakmayacağız. Tetikçi ölmüş olabilir ama FBI'ın soruşturması büyük ölçüde devam ediyor" diye konuştu.
ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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